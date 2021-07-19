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Экс-глава СВР Украины: "Путин показал величие, Зеленский - низкий уровень"

19 июля 2021, 21:10  •  196 • Политика
Экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что отзыв президента страны Владимира Зеленского выглядел смешно. При этом он отметил, что власти Украины сделали значительно меньше для формирования собственной государственности, чем власти России.
По словам бывшего главы украинской внешней разведки, президент России Владимир Путин своей статьёй показал "свое величие", в то время, как Зеленский продемонстрировал свой "невысокий уровень". Об этом Маломуж заявил в беседе с изданием Politeka.
Также Николай Маломуж заявил, что Путин сформировал своей статьёй гуманитарный посыл. Он может оказать влияние на жителей Украины, для которых славянское единство и православие - определяющие понятия сознания.
Ранее Зеленский заявил, что не нашел времени, чтобы дочитать украинскую статью Путина. Также он заявил, что готов обсудить некоторые аспекты статьи президента России с ним лично.

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