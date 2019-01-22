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Экс-глава Starbucks "глубоко задумался о будущем" и о посте президента США
22 января 2019, 09:24 • 60 • Политика
Экс-глава кофеен Starbucks Говард Шульц задумался о претензиях на пост президента США. Он "глубоко задумался о будущем", утверждают источники в окружении миллиардера.
Миллиардер Говард Шульц, с 1982 по 2018 год управлявший сетью кофеен Starbucks, задумался об участии в выборах президента США.
После ухода из кофейного бизнеса он уже намекал, что видит себя на государственной службе. Теперь источники в окружении Шульца рассказали CNN, что он "глубоко задумался о будущем" и перспективах своего президентства.
Обладающий состоянием в 2,9 млрд долларов коммерсант не раз критиковал экономическую политику Дональда Трампа. Впрочем, он резко высказывался и в адрес демократов, которые, по его мнению, должны быть более либеральными.
Ранее об участии в президентской гонке объявила сенатор-демократ от Калифорнии Камала Харрис, первая афроамериканка среди претендентов на кресло в Овальном кабинете.
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