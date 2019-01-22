Экс-глава Starbucks "глубоко задумался о будущем" и о посте президента США

Экс-глава кофеен Starbucks Говард Шульц задумался о претензиях на пост президента США. Он "глубоко задумался о будущем", утверждают источники в окружении миллиардера.

Миллиардер Говард Шульц, с 1982 по 2018 год управлявший сетью кофеен Starbucks, задумался об участии в выборах президента США.

После ухода из кофейного бизнеса он уже намекал, что видит себя на государственной службе. Теперь источники в окружении Шульца рассказали CNN, что он "глубоко задумался о будущем" и перспективах своего президентства.

Обладающий состоянием в 2,9 млрд долларов коммерсант не раз критиковал экономическую политику Дональда Трампа. Впрочем, он резко высказывался и в адрес демократов, которые, по его мнению, должны быть более либеральными.

Ранее об участии в президентской гонке объявила сенатор-демократ от Калифорнии Камала Харрис, первая афроамериканка среди претендентов на кресло в Овальном кабинете.