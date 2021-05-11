Экс-глава СБУ заявил, что украинцы спасли Москву от Гитлера и принесли в Германию демократию • 167 • Украина

На Украине продолжается весеннее обострение. 9 мая многие украинские политики, впечатлившись от количества праздновавших День Победы, поспешили возвестить своим гражданам о том, что на самом деле именно Украина победила фашистскую Германию. И это — её Победа, которую нельзя отдавать России.



На телеканале «Украина 24» в программе Натальи Влащенко новые исторические факты открыл экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко. По его мнению, именно благодаря украинцам в 1941 году было остановлено продвижение войск гитлеровской Германии на Москву.



«Если бы на три месяца Украина, истекающая кровью, не задержала наступление на Москву… Гитлер фактически остановил наступление на Москву и кинул на Юго-Западный фронт, на Украину, лучшие свои танковые дивизии. Он на два-три месяца повернул ударный танковый кулак на Украину, и она дала возможность подтянуть из Сибири части. Если бы не семь миллионов погибших украинцев – три миллиона в Красной армии и четыре миллиона мирного населения, – о чем можно говорить?» – отметил экс-глава СБУ.



Бывший кандидат в президенты Украины на выборах 2019 года и бывший кандидат на пост городского главы Киева на выборах 2020 года Смешко в политике не первый год. Поэтому он регулярно появляется в телеэфирах и просвещает украинцев в вопросах исторической правды. Доктор технических наук, окончивший Киевское высшее зенитное ракетное инженерное училище, в частности, считает, что Украина заплатила высокую цену за победу во Второй мировой войне и не должна отдавать право за неё России.



«Франция пала за три недели, Британия едва вывела свою сухопутную армию из Дюнкерка после удара. Украина заплатила чрезвычайно высокую цену. И почему мы отдаем победу? Почему мы не говорим нашим друзьям, партнерам, демократической Германии: за вашу демократию, благосостояние мы семь миллионов жизней отдали? Если бы не мы – вы бы жили сейчас такой жизнью? Эту победу отдавать нельзя, это будет предательством», – утверждает он.



Таким образом, Смешко несколько противоречит официальной украинской доктрине о том, что нет никакого Дня Победы, а есть день скорби и памяти. Генерал не считает, что украинцы должны каяться, наоборот, по его мнению, каяться должна Россия. Мало того – заявления президента Путина о том, что Россия победила бы в Великой Отечественной войне и без Украины в составе Советского Союза означали в 2010 году его угрозу начать войну с Украиной. Смешко напомнил, что одним из первых тогда отреагировал на это заявление, опубликовав статью в украинской газете «День».



«В силу того, что я работал в руководстве разведывательных органов, сразу увидел, что это разведпризнак, что Путин готовит население России к возможному решению военным путем вопроса с Украиной», – пояснил Смешко.



Конечно, удивительно, что генерал СБУ так отреагировал на слова, сказанные еще в декабре 2010 года Владимиром Путиным, который тогда был премьер-министром России. Ведь тогда Путин говорил о том, что даже если бы Россия воевала без Украины, она всё равно бы победила.



«Теперь по поводу наших отношений с Украиной. Я позволю с вами не согласиться, когда вы сейчас сказали, что, если бы мы были разделены, мы не победили бы в войне. Мы все равно победили бы, потому что мы страна победителей», – сказал тогда Путин.



Смешко вырвал фразу из контекста, наделяя ее своим, особым, смыслом. Увы, сегодняшние политики не только в Украине, но и в других странах, пытаются продолжить внедрять в массовое сознание совершенно другое видение истории. Поэтому неудивительно, что даже в республиках бывшего СССР школьники не знают, когда началась вторая мировая война и когда она закончилась, не говоря уже о важнейших датах Великой Отечественной войны. Вот и получаем сегодня результат - Гитлера победили Америка, Англия и… Украина.



На Украине продолжается весеннее обострение. 9 мая многие украинские политики, впечатлившись от количества праздновавших День Победы, поспешили возвестить своим гражданам о том, что на самом деле именно Украина победила фашистскую Германию. И это — её Победа, которую нельзя отдавать России.На телеканале «Украина 24» в программе Натальи Влащенко новые исторические факты открыл экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко. По его мнению, именно благодаря украинцам в 1941 году было остановлено продвижение войск гитлеровской Германии на Москву.«Если бы на три месяца Украина, истекающая кровью, не задержала наступление на Москву… Гитлер фактически остановил наступление на Москву и кинул на Юго-Западный фронт, на Украину, лучшие свои танковые дивизии. Он на два-три месяца повернул ударный танковый кулак на Украину, и она дала возможность подтянуть из Сибири части. Если бы не семь миллионов погибших украинцев – три миллиона в Красной армии и четыре миллиона мирного населения, – о чем можно говорить?» – отметил экс-глава СБУ.Бывший кандидат в президенты Украины на выборах 2019 года и бывший кандидат на пост городского главы Киева на выборах 2020 года Смешко в политике не первый год. Поэтому он регулярно появляется в телеэфирах и просвещает украинцев в вопросах исторической правды. Доктор технических наук, окончивший Киевское высшее зенитное ракетное инженерное училище, в частности, считает, что Украина заплатила высокую цену за победу во Второй мировой войне и не должна отдавать право за неё России.«Франция пала за три недели, Британия едва вывела свою сухопутную армию из Дюнкерка после удара. Украина заплатила чрезвычайно высокую цену. И почему мы отдаем победу? Почему мы не говорим нашим друзьям, партнерам, демократической Германии: за вашу демократию, благосостояние мы семь миллионов жизней отдали? Если бы не мы – вы бы жили сейчас такой жизнью? Эту победу отдавать нельзя, это будет предательством», – утверждает он.Таким образом, Смешко несколько противоречит официальной украинской доктрине о том, что нет никакого Дня Победы, а есть день скорби и памяти. Генерал не считает, что украинцы должны каяться, наоборот, по его мнению, каяться должна Россия. Мало того – заявления президента Путина о том, что Россия победила бы в Великой Отечественной войне и без Украины в составе Советского Союза означали в 2010 году его угрозу начать войну с Украиной. Смешко напомнил, что одним из первых тогда отреагировал на это заявление, опубликовав статью в украинской газете «День».«В силу того, что я работал в руководстве разведывательных органов, сразу увидел, что это разведпризнак, что Путин готовит население России к возможному решению военным путем вопроса с Украиной», – пояснил Смешко.Конечно, удивительно, что генерал СБУ так отреагировал на слова, сказанные еще в декабре 2010 года Владимиром Путиным, который тогда был премьер-министром России. Ведь тогда Путин говорил о том, что даже если бы Россия воевала без Украины, она всё равно бы победила.«Теперь по поводу наших отношений с Украиной. Я позволю с вами не согласиться, когда вы сейчас сказали, что, если бы мы были разделены, мы не победили бы в войне. Мы все равно победили бы, потому что мы страна победителей», – сказал тогда Путин.Смешко вырвал фразу из контекста, наделяя ее своим, особым, смыслом. Увы, сегодняшние политики не только в Украине, но и в других странах, пытаются продолжить внедрять в массовое сознание совершенно другое видение истории. Поэтому неудивительно, что даже в республиках бывшего СССР школьники не знают, когда началась вторая мировая война и когда она закончилась, не говоря уже о важнейших датах Великой Отечественной войны. Вот и получаем сегодня результат - Гитлера победили Америка, Англия и… Украина. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



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