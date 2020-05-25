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Экс-глава СБУ: закон о продаже земли лишит Киев Закарпатья, Буковины и Черниговщины
25 мая 2020, 18:55 • 108 • Украина
Экс-глава СБУ, генерал-майор Василий Вовк предупреждает Киев, что он может лишиться Закарпатья, Буковины и Черниговской области.
Об этом бывший силовик рассказал в комментарии «Национальной службы новостей» (НСН).
По его словам, на сегодняшний день первыми кандидатами на отделение от Украины выглядят Закарпатье и Буковина, где значительная часть местного населения имеет венгерские и чешские паспорта, да ещё и финансово поддерживается руководством Венгрии.
«От Украины уйдут Закарпатье, Буковина и Черниговская область. Киев не замечают тревожных процессов, когда практически каждый второй житель Закарпатья имеет на руках венгерские или чешские паспорта», - сказал он.
По его мнению, способствует этому и продажа земли, согласно принятому недавно закону: земля будет выкуплена гражданами, а в последующем они просто «одномоментно откажутся от украинского гражданства». В итоге, Венгрия вполне логично предложит им стать частью Европы и примкнуть к Будапешту, а землю власти новой страны просто выкупят у граждан. Причем, по мнению Вовка, Будапешт поддерживает такие движения в Западной Украине финансово.
Говоря о Черниговской области, в которой проживает большое количество этнических белорусов, экс-глава СБУ, отметил, что по примеру Западной Украины жители этого региона выкупят свою землю и проголосуют за вхождение в состав Беларуси.
При этом он ни слова не сказал за русскоязычные регионы: Донбасс, Харьковскую, Запорожскую, Днепропетровскую, Одесскую и Николаевскую области.
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