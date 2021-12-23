Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мир на пороге войны: Русские получили издевательский ответ от США
Экс-министр США дважды грубо обозвал Столтенберга из-за России: "Идиот!&quo...
Байден объявил спецоперацию против России: Источник указал сроки
В США обрушились с обвинениями на Шойгу, выставив встречное требование
Главная / Политика

Экс-глава СБУ поставил ультиматум России, США и НАТО

23 декабря 2021, 06:35  •  49 • Политика
Бывший глава СБУ Игорь Смешко в эфире украинского телеканала высказался о том, что Украина в случае возможных переговоров о её нейтральном статусе, должна выдвинуть свои условия сразу "пакетом". Рассуждая об этих условиях, генерал поставил сразу тройной ультиматум - и России, и США, и НАТО.
В "пакетном" предложении экс-главы СБУ Игоря Смешко, о котором он заявил в эфире телеканала "Украина 24", три основных условия, которые, по мнению генерала, Украина должна поставить в случае возможного обсуждения её нейтрального статуса.
Первое условие, по мнению Смешко, должно касаться госграниц Незалежной. Генерал предлагает вернуть их в соответствии с тем, как это было в 1991 году. То есть и Крым, и весь Донбасс генерал, в духе киевской политики, отнёс к Украине. Однако, напомним, Крым с 2014 года после проведённого референдума на полуострове, вернулся в состав России и Москва давно закрыла этот вопрос. Что касается Донбасса, то и ДНР, и ЛНР "возвращаться" под крыло Украины после нескольких лет войны с подачи Киева не намерены.
Впрочем, это не все утопические требования генерала. В своих измышлениях он поставил ультиматум сразу и России, и США, и НАТО считая, что наша страна, как и другие ядерные гаранты (а значит и Америка тоже), должны, мол, подписать соглашение в дополнение к Будапештскому меморандуму, в котором было бы прописано, что "если повторится ситуация с любой попыткой политического, экономического, военного, не только ядерного давления, то наступает…". Что касается Североатлантического альянса, то он, по мнению генерала, должен присоединиться к этому соглашению.
Впрочем, для НАТО Смешко предъявил ещё одно ультимативное требование: Украина даже в случае нейтрального статуса должна получить суверенное право не в рамках Альянса развивать двусторонние военные соглашения.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



49
Источник
Похожие новости
23 декабря 2021, 01:20
Песков прокомментировал участие Цимбалюка в пресс-конференции Путина
23 декабря 2021, 00:45
Мир замер. Русские правила игры против ковбойской реальности
23 декабря 2021, 03:05
Русские наёмники - как приманка. Запад готовится к войне в Донбассе
23 декабря 2021, 03:05
В Германии назвали главное условие сертификации "Северного потока - 2"
23 декабря 2021, 03:05
Боррель и Блинкен из-за Украины подали сигнал России: "Огромные последствия"
23 декабря 2021, 00:45
Главы ФРГ и Британии обсудили Украину: Без России не урегулировать
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 декабря 2021, 01:20
Песков прокомментировал участие Цимбалюка в пресс-конференции Путина
23 декабря 2021, 00:45
Мир замер. Русские правила игры против ковбойской реальности
23 декабря 2021, 03:05
Русские наёмники - как приманка. Запад готовится к войне в Донбассе
23 декабря 2021, 00:05
«Не отпускает эта несправедливость»: Конституционный суд встал на сторону пенсионера,...
23 декабря 2021, 03:05
В Германии назвали главное условие сертификации "Северного потока - 2"
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 декабря 2021, 22:10
МИД России поставил ультиматум США
18 декабря 2021, 09:20
«Для Зеленского всё может закончиться госпитализацией»: психиатры рассказали о состоянии президента Украины
20 декабря 2021, 01:00
Не простояла и суток: Катастрофа с главной ёлкой Мариуполя попала на видео
19 декабря 2021, 01:40
Украину готовят к нападению на Приднестровье
20 декабря 2021, 01:00
"Как черепаха без панциря": Киевский эксперт предсказал Украине печальную участь
18 декабря 2021, 20:25
Захотевшему изгнать русского посла из Молдавии чиновнику сенатор ответил "волчьей" поговоркой
22 декабря 2021, 06:05
В США обрушились с обвинениями на Шойгу, выставив встречное требование
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.