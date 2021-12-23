Экс-глава СБУ поставил ультиматум России, США и НАТО

Бывший глава СБУ Игорь Смешко в эфире украинского телеканала высказался о том, что Украина в случае возможных переговоров о её нейтральном статусе, должна выдвинуть свои условия сразу "пакетом". Рассуждая об этих условиях, генерал поставил сразу тройной ультиматум - и России, и США, и НАТО.

В "пакетном" предложении экс-глав ы СБУ Игор я Смешко, о котором он заявил в эфире телеканала "Украина 24", три основных условия, которые, по мнению генерала, Украина должна поставить в случае возможного обсуждения её нейтрального статуса .

Первое условие, по мнению Смешко, должно касаться госграниц Незалежной. Генерал предлагает вернуть их в соответствии с тем, как это было в 1991 году. То есть и Крым, и весь Донбасс генерал, в духе киевской политики, отнёс к Украине. Однако, напомним, Крым с 2014 года после проведённого референдума на полуострове, вернулся в состав России и Москва давно закрыла этот вопрос. Что касается Донбасса, то и ДНР, и ЛНР "возвращаться" под крыло Украины после нескольких лет войны с подачи Киева не намерены.

Впрочем, это не все утопические требования генерала. В своих измышлениях он поставил ультиматум сразу и России, и США, и НАТО считая, что наша страна, как и другие ядерные гаранты (а значит и Америка тоже), должны, мол, подписать соглашение в дополнение к Будапештскому меморандуму, в котором было бы прописано , что "если повторится ситуация с любой попыткой политического, экономического, военного, не только ядерного давления, то наступает…" . Что касается Североатлантического альянса, то он, по мнению генерала, должен присоединиться к этому соглашению.