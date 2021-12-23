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Экс-глава СБУ поставил ультиматум России, США и НАТО
23 декабря 2021, 06:35 • 49 • Политика
Бывший глава СБУ Игорь Смешко в эфире украинского телеканала высказался о том, что Украина в случае возможных переговоров о её нейтральном статусе, должна выдвинуть свои условия сразу "пакетом". Рассуждая об этих условиях, генерал поставил сразу тройной ультиматум - и России, и США, и НАТО.
В "пакетном" предложении экс-главы СБУ Игоря Смешко, о котором он заявил в эфире телеканала "Украина 24", три основных условия, которые, по мнению генерала, Украина должна поставить в случае возможного обсуждения её нейтрального статуса.
Первое условие, по мнению Смешко, должно касаться госграниц Незалежной. Генерал предлагает вернуть их в соответствии с тем, как это было в 1991 году. То есть и Крым, и весь Донбасс генерал, в духе киевской политики, отнёс к Украине. Однако, напомним, Крым с 2014 года после проведённого референдума на полуострове, вернулся в состав России и Москва давно закрыла этот вопрос. Что касается Донбасса, то и ДНР, и ЛНР "возвращаться" под крыло Украины после нескольких лет войны с подачи Киева не намерены.
Впрочем, это не все утопические требования генерала. В своих измышлениях он поставил ультиматум сразу и России, и США, и НАТО считая, что наша страна, как и другие ядерные гаранты (а значит и Америка тоже), должны, мол, подписать соглашение в дополнение к Будапештскому меморандуму, в котором было бы прописано, что "если повторится ситуация с любой попыткой политического, экономического, военного, не только ядерного давления, то наступает…". Что касается Североатлантического альянса, то он, по мнению генерала, должен присоединиться к этому соглашению.
Впрочем, для НАТО Смешко предъявил ещё одно ультимативное требование: Украина даже в случае нейтрального статуса должна получить суверенное право не в рамках Альянса развивать двусторонние военные соглашения.
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