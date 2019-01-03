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Экс-глава СБУ Наливайченко выдвинут кандидатом в президенты Украины

03 января 2019, 17:39  •  100 • Украина
Экс-глава СБУ, лидер партии «Справедливость» Валентин Наливайченко выдвинут кандидатом в президенты Украины.
 
© Михаил Маркив РИА Новости
 

Об этом сообщили в пресс-службе партии.

«Функция президента — служить людям, а не прятаться от них за стенами собственной канцелярии и иммунитетом», — приводятся его слова.

Наливайченко отметил, что «как президент он никогда не допустит произвола и коррупции со стороны других ветвей власти».

Ранее стало известно, что шоумен Владимир Зеленский намерен баллотироваться на пост президента Украины.

На Украине стартовала президентская избирательная кампания. Как показал последний опубликованный опрос, возглавляющая партию «Батькивщина» Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский лидируют в рейтинге кандидатов на пост президента Украины.

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