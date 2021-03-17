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Экс-глава СБУ Грицак подтвердил подлинность записей разговора Суркова и Медведчука

17 марта 2021, 17:40  •  31 • Украина

Экс-глава СБУ Василий Грицак после слитых разговоров Виктора Медведчука и Владислава Суркова о коррупции в непризнанных республиках, где прозвучало его имя, вышел в эфир. Он рассказал, что по обмену пленными контактировал с представителями ДНР, а Виктор Медведчук был включен в переговорный процесс по требованию России решением главы СБУ Валентина Наливайченко. Речь о периоде 2014 года.

«Это был 2014 год, и у нас действительно готовился большой обмен. Этот обмен готовился довольно долго, больше месяца. Фактически, мы когда были уже готовы к обмену, насколько я помню, российская сторона поставила тогда обязательное условие — ввести Медведчука в состав Трехсторонней контактной группы как гаранта того, что все договоренности, которые обещает Украина, будут выполнены... Тогда по решению президента Медведчук был включен предыдущим главой СБУ Валентином Наливайченко в состав Трехсторонней контактной группы», — пояснил бывший глава спецслужбы.


Он также признал, что при подготовке обмена пленными было несколько контактов с Владимиром Кононовым (военный министр ДНР).

«Когда обмен готовился, мы действительно имели несколько контактов с Кононовым. Это мы всегда делали... Мы проводили обмены довольно успешно, мы не привлекали ни политическое руководство, ни наше, ни так называемых «республик», а принимали решение, так сказать, на оперативно-тактическом уровне и забирали наших ребят из в тюрем, из ям. Я очень хорошо помню этот обмен... Есть фотографии и видео, где мы стоим в районе Ясиноватой на нейтральной территории. Присутствовал я, Кононов, Медведчук, «Альфа» украинская, их боевики. Тогда мы автобусами передавали боевиков и забирали наших ребят», — подчеркнул Грицак.

При этом он опроверг любые предположения о его теневом бизнесе с непризнанными республиками: на пленках Суркова-Медведчука, которые слили бывшие коллеги-чекисты Грицака, шла речь о том, что именно он помогал перевозить наличные деньги в Дебальцево изУкраины. По словам экс-главы СБУ, подобный компромат распространяют против него российские агенты.

«Это абсурд, просто абсурд. Мне хотелось бы посмотреть в глаза тому же Медведчуку, что он имел в виду, когда это нес. Ни о какой вообще «наличке» речь не шла. Нас можно обвинить в чем угодно, только не в таких вещах... Речь идет о целенаправленных попытках дискредитировать нас. Объяснить я это могу довольно просто: мы и сегодня продолжаем работу против российской пятой колонны в Украине и против российской страны-агрессора», — объяснил Грицак.

А теперь самое интересное. По информации инсайдеров, архив СБУ с различными записями времен начала войны на Донбассе очень обширный. В 2014 году Госслужбу спецсвязи и защиты информации возглавлял Владимир Зверев. У них прямой доступ к такой информации. Грицак был зампредом СБУ и возглавил спецслужбу после ухода Наливайченко в 2015 году. «Вася-сапог» (так за глаза называют Грицака), первым отодвинул именно спецсвязиста Зверева, а после поражения Порошенко на президентских выборах, Грицак постарался замести следы, найти и удалить все записи, которые могли бы скомпрометировать бывшее руководство страны. Но у Госслужбы спецсвязи на такие приемы есть свои ответы. Обширный архив сохранился в целости и сохранности, и теперь экс-руководитель Госслужбы спецсвязи передал его СБУ и Совбезу. Так что и Грицаку, и Порошенко стоит опасаться мести бывших сотрудников спецслужб. Как напоминает ТГ-канал «Бл%дский цирк», во времена работы в СБУ Грицак славился различной склейкой «видосиков» для шоу спецслужбы для прессы. Именно таким был слив с «убитым» журналистом Аркадием Бабченко. Вполне возможно, что по этой афере будет компромат, который заденет не только Грицака, но и артистов этого спектакля — журналистов Бабченко и Муджабаева (редактора крымско-татарского канала АТР).

«Но еще интереснее то, как Грицака будет вытаскивать с «кичи» Петр Порошенко. Уже понятно, что Грицак будет вызван в СБУ для дачи показаний. Вполне возможно, что ему придется общаться и с членами следственной парламентской комиссии, и с генпрокуратурой. Эксперты не сомневаются, что на каком-то этапе «Вася-сапог» расколется и выдаст Порошенко, с которым был тесно связан все последние годы. Так что все коррупционные обвинения по работе с ЛДНР, в интересах России, лягут плечи на экс-президента», — пишет ТГ-канал «Разоблачитель».

По их данным, команда Порошенко сейчас разрабатывает тезисы о том, что «агенты России хотят дискредитировать войну и ветеранов внутри страны». Фундаментом для такой тактики станет то, что весь смысл боевых действий может утонуть в теме коррупции Петра Порошенко и властей ЛДНР, а там дойдет и до связей Петра Алексеевича с кумом Путина.

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