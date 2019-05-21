Экс-глава СБ Ельцина рассекретил главную тайну кухни Кремля: "Минимум год проверка"

Кто кормит главу государства? На этот вопрос ответил экс-глава службы безопасности президента Бориса Ельцина Александр Коржаков. В программе Царьграда "Честный Фрэнк" он рассекретил главную тайну кухни Кремля и объяснил, где президент России берёт себе поваров.

"Сейчас я не знаю, где президент берет себе поваров. А в мое время подбирал специально для этого шестой отдел, - подчеркнул Коржаков. - Где были самые лучшие повара, наверное. Но не ресторанные. Потому что в ресторане – там повара еще покруче есть. Главное, чтобы умел хорошо готовить и биография была чистая".

По словам эксперта, именно "к биографии относились всегда серьезно".

"Минимум год проверка, а потом уже брали на работу, - пояснил собеседник "Честного Фрэнка". - Это и при Ельцине, и до Ельцина".

Еду главы государства, разумеется, тоже проверяют досконально.

"Там целая лаборатория. Это, извините меня, не как вот пошел на базар… Как вот я, меня всегда жена ругала, когда я шел и пробовал сам. Где ягодку, где виноградинку, немытые, - пояснил Коржаков. - А там очень все серьезно. И по проверке продуктов. И специальные совхозы существовали. Ну и сейчас, наверное, существуют. Где выращивают. Там нитратов нет. И коров и кур этими лекарствами не кормят, всё там нормально. Я не буду называть, наверное, названия этих самых колхозов, совхозов. В Подмосковье таких несколько".

Честно ответил экс-глава СБ и на вопрос о "пьянках в Кремле".

"А почему не бывали? Они всю жизнь там были. Сколько Кремль существует, столько и было пьянок", - резюмировал Коржаков.