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Экс-глава "Рустави 2" Гварамия позвал обматерившего Путина ведущего на "Главный канал" Грузии

20 августа 2019, 22:39  •  16 • Политика
Экс-глава скандального грузинского телеканала "Рустави 2" Ника Гварамия приглашает уволенных вместе с ним журналистов на "Главный канал" Грузии.
Бывший генеральный директор грузинского телеканала "Рустави 2" Ника Гварамия, допустивший в эфире мат в адрес президента России и его родственников, пригласил уволенных вместе с ним журналистов на создаваемый им "Главный канал". Соответствующая информация появилась на странице экс-главы "Рустави 2" в Facebook.
"Оставшиеся служат узурпатору Иванишвили. Продолжение не требуется. Жду вас на Главном канале", -пафосно написал Гварамия в соцсети.
Ранее стало известно об увольнении с "Рустави 2" телеведущего Георгия Габуния, который несколько минут в эфире телеканала матерился в адрес главы России и его близких. Видимо именного его зовет на свой новый канал Ника Гварамия. В Грузии ходят слухи, что оба мужчины являются давними любовниками.
Напомним, что помимо мата в эфире экс-глава телеканала "Рустави 2" отличился ещё и обещанием мочиться в грузинские вина и минеральную воду, которые идут на эксперт в Россию. Гварамия был уволен с поста генеральный директора после того, как европейский суд постановил вернуть канал в собственность его законного владельца - бизнесмена Кибара Халваши.

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