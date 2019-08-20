Экс-глава "Рустави 2" Гварамия позвал обматерившего Путина ведущего на "Главный канал" Грузии

Бывший генеральный директор грузинского телеканала "Рустави 2" Ника Гварамия, допустивший в эфире мат в адрес президента России и его родственников, пригласил уволенных вместе с ним журналистов на создаваемый им "Главный канал". Соответствующая информация появилась на странице экс-главы "Рустави 2" в Facebook.

"Оставшиеся служат узурпатору Иванишвили. Продолжение не требуется. Жду вас на Главном канале", -пафосно написал Гварамия в соцсети.

Ранее стало известно об увольнении с "Рустави 2" телеведущего Георгия Габуния, который несколько минут в эфире телеканала матерился в адрес главы России и его близких. Видимо именного его зовет на свой новый канал Ника Гварамия. В Грузии ходят слухи, что оба мужчины являются давними любовниками.

Напомним, что помимо мата в эфире экс-глава телеканала "Рустави 2" отличился ещё и обещанием мочиться в грузинские вина и минеральную воду, которые идут на эксперт в Россию. Гварамия был уволен с поста генеральный директора после того, как европейский суд постановил вернуть канал в собственность его законного владельца - бизнесмена Кибара Халваши.