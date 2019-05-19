Экс-глава протокола рассказал о стыде за внешний вид Порошенко

Бывший глава протокола президента Украины Петра Порошенко Юрий Ладный признался, что украинским дипломатам иногда «было стыдно за недостойный внешний вид первого лица».

Об этом он рассказал украинскому изданию Vesti.

«Первое лицо, как и любой человек, должно иметь пристойный внешний вид — выглаженный деловой костюм, незаношенную рубашку, нестоптанную обувь и носки без дырок», — отметил Ладный.

Он добавил, что «пятый президент этим всегда пренебрегал».

«Многим нашим дипломатам и простым украинцам порой было стыдно за недостойный внешний вид первого лица», — сказал Ладный.

В августе 2018 года украинские пользователи социальных сетей обратили внимание на образ министра иностранных дел Павла Климкина во время выступления в Авдеевке.

Тогда же некоторые комментаторы вспомнили фотографии, на которых Пётр Порошенко стоит в мятом костюме.