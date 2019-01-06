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Экс-глава Пентагона скончался от рака поджелудочной железы
06 января 2019, 14:09 • 73 • Политика
Бывший глава Пентагона Гарольд Браун, который поддерживал инициативу ОСВ-II, скончался 4 января от рака поджелудочной железы.
Бывший министр обороны Соединенных Штатов Америки Гарольд Браун скончался на 92-м году жизни в штате Калифорния. Об этом сообщила пресс-служба стратегического исследовательского центра RAND.
Согласно предварительным данным, Браун скончался еще 4 января. Причиной смерти политика и физика-ядерщика стал рак поджелудочной железы.
Напомним, Гарольд Браун возглавил Пентагон при 39-м президенте США Джимми Картере. Он активно поддерживал второй этап переговоров между Вашингтоном и Москвой об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-II), однако американские сенаторы не ратифицировали соглашение.
В последние годы жизни Браун занимал пост в совете директоров RAND.
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