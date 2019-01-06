Экс-глава Пентагона скончался от рака поджелудочной железы

Бывший глава Пентагона Гарольд Браун, который поддерживал инициативу ОСВ-II, скончался 4 января от рака поджелудочной железы.

Бывший министр обороны Соединенных Штатов Америки Гарольд Браун скончался на 92-м году жизни в штате Калифорния. Об этом сообщила пресс-служба стратегического исследовательского центра RAND.

Согласно предварительным данным, Браун скончался еще 4 января. Причиной смерти политика и физика-ядерщика стал рак поджелудочной железы.

Напомним, Гарольд Браун возглавил Пентагон при 39-м президенте США Джимми Картере. Он активно поддерживал второй этап переговоров между Вашингтоном и Москвой об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-II), однако американские сенаторы не ратифицировали соглашение.

В последние годы жизни Браун занимал пост в совете директоров RAND.