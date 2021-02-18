Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Подполковник СБУ Влад Мулык: Мы знаем, кто заказчик расстрела Майдана
Это русский город! — бармен поставила на место украиномовную посетительницу
Келейные переговоры в Эмиратах закончились для Владимира Зеленского полным прова...
«Какое наступление?» — боевики ВСУ рассказали о реальном положении дел на линии ...
Главная / Политика

Экс-глава ПАСЕ раскритиковала Евросоюз за выпады против "Спутника V"

18 февраля 2021, 21:40  •  90 • Политика
Фото: Александр Авилов/АГН Москва
Отказ от общепризнанного препарата вредит самому населению Европы, напомнила политик
Политика Евросоюза, нацеленная на дискредитацию российкой вакцины "Спутник V", абсурдна и влечет за собой жертвы среди европейского населения. Такое заявление сделала экс-президент ПАСЕ, чешский политик Анна Чурдова.
Эффективность российского препарата, отметила она, превышает 91%, а безопасность лекарства подтверждена многократными исследованиями, в том числе и на международном уровне.
Чурдова также добавила, что могла бы пройти вакцинацию "Спутником" без всяких проблем, отметив, что для ряда европейских государств отказ от российского препарата может навредить местному населению.
Приоритетом для каждой власти, напомнила экс-глава ПАСЕ, остается обеспечение качественного здравоохранения для своего населения, поэтому вопрос вакцинации не должен быть политизированным.
"Чем мы отличаемся от Венгрии, Сербии, ВОЗ и 24 стран, которые одобрили этот препарат?" – вопрошает политик.
Также Чудова заявила, что Россия не нуждается в некой "реабилитации", равно как и любая держава, защищающая свои национальные интересы.
"Перед кем, перед чем и для чего? Разумные люди знают, что РФ делает этот так же, как и остальные великие державы. Неразумные же играют с огнем", – заявила спикер в интервью Parlamentní Listy.
Ранее британский журналист Тим Макналти заявил, что вакцинация "Спутником V" может повлечь за собой внутренний раскол Евросоюза.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



90
Источник
Похожие новости
18 февраля 2021, 10:40
"Вопрос жизни и смерти": на Украине забились в истерике из-за "Северного потока - 2"
18 февраля 2021, 10:40
Янукович перечислил виновных в потере Украиной Крыма
18 февраля 2021, 12:30
Зеленский похвалил обманувших его украинских делегатов ПАСЕ
18 февраля 2021, 14:20
Песков намекнул американцам на решение их проблем
18 февраля 2021, 16:10
Москва сделала выводы из антироссийских действий Киева – Песков
18 февраля 2021, 03:20
Где жить хорошо: какие регионы стали лидерами роста
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 февраля 2021, 09:51
Россия променяла ядерный поезд на летающий Чернобыль
16 февраля 2021, 10:45
"Да, мы сфальсифицировали выборы, но это для вашего же блага"
17 февраля 2021, 23:40
Олег Ляшко: Украина не смогла обмануть Россию
16 февраля 2021, 03:25
Подполковник СБУ Влад Мулык: Мы знаем, кто заказчик расстрела Майдана
15 февраля 2021, 10:00
Куда исчезла "лидер протеста"
15 февраля 2021, 21:55
Байден завладел рычагом давления на Россию - СМИ
12 февраля 2021, 15:05
На Украине начались веерные отключения электроэнергии из-за нехватки угля
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.