Экс-глава МВД Эстонии предупредил о вероятности крымского сценария в стране

«Россия – крупная страна, сосед Эстонии, было бы странно не знать русский язык»

Новое правительство Эстонии, приступившее к исполнению своих обязанностей на прошлой неделе, продолжают критиковать. Особенно представители радикальной консервативной партии EKRE, которая, в результате отставки прежнего правительства, оказалась в оппозиции.

На этот раз экс-глава МВД Эстонии и вице-председатель партии EKRE Март Хельме рассказал в интервью изданию Postimees о перспективах русскоязычных школ в стране и предупредил о возможности повторения ситуации с референдумом в Крыму в русскоязычном регионе Ида-Варумаа.

Партия реформ, пришедшая к власти вместе с Центристской партией, настаивает на ликвидации русскоязычного образования в Эстонии. Радикальная партия EKRE, которая считается националистической, всегда была против этого. Мало того, Март Хельме уверен в том, что и эстонцы должны учить и знать русский язык.

«Если Эстония в течение 30 лет говорит о том, что именно мы являемся экспертами по России, то как же здесь обойтись без знания русского языка? Нельзя быть экспертами по России, не зная русского. Россия – крупная страна, глобальный игрок, сосед Эстонии. Это было бы странно, если бы мы в Эстонии вдруг сказали, что больше не будем учить русский язык. Это означало бы, что мы пытаемся сказать, что будто бы России для нас не существует. Но Россия существует!»,

– уверен вице-председатель партии EKRE. Поэтому он не сомневается: при всех разговорах о ликвидации русскоязычного образования, русские школы в Эстонии сохранятся.

Также Хельме считает, что на северо-востоке Эстонии, в Ида-Варумаа – самом русскоязычном регионе страны – существуют большие проблемы, которые правительство старается не замечать. Однако такая политика может привести к плачевным результатам, отметил экс-глава МВД.

«В Ида-Вирумаа может разразиться социальная катастрофа. Я даже высказал такое мнение в парламенте: неужели вы ждёте, чтобы Ида-Вирумаа превратился в Крым? Жители региона видят, что за рекой – на российской стороне – и шахты работают, и электричество производится, и порты задействованы. А что делать нашим жителям? Жить на мизерные пособия? Может, я немного и преувеличиваю, но надо понимать, что население Ида-Вирумаа – преимущественно русскоязычное, и здесь нужно проявлять осторожность и не оскорблять этих людей»,

– предупреждает Март Хельме.