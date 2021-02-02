Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
От Навального отрёкся ещё один сторонник. И раскрыл реальное отношение блогера к...
"Что, сломался рай земной?": Русские высмеяли крик души эмигранта в Ка...
Разорвать в клочья и Россию, и русских: Джо Байден поставил цель, а Псаки подвел...
"Лучше не говори": В деле травли Слепакова возник Галкин
Главная / В мире

Экс-глава МВД Эстонии предупредил о вероятности крымского сценария в стране

02 февраля 2021, 06:40  •  147 • В мире
«Россия – крупная страна, сосед Эстонии, было бы странно не знать русский язык»
Новое правительство Эстонии, приступившее к исполнению своих обязанностей на прошлой неделе, продолжают критиковать. Особенно представители радикальной консервативной партии EKRE, которая, в результате отставки прежнего правительства, оказалась в оппозиции.
На этот раз экс-глава МВД Эстонии и вице-председатель партии EKRE Март Хельме рассказал в интервью изданию Postimees о перспективах русскоязычных школ в стране и предупредил о возможности повторения ситуации с референдумом в Крыму в русскоязычном регионе Ида-Варумаа.
Партия реформ, пришедшая к власти вместе с Центристской партией, настаивает на ликвидации русскоязычного образования в Эстонии. Радикальная партия EKRE, которая считается националистической, всегда была против этого. Мало того, Март Хельме уверен в том, что и эстонцы должны учить и знать русский язык.
«Если Эстония в течение 30 лет говорит о том, что именно мы являемся экспертами по России, то как же здесь обойтись без знания русского языка? Нельзя быть экспертами по России, не зная русского. Россия – крупная страна, глобальный игрок, сосед Эстонии. Это было бы странно, если бы мы в Эстонии вдруг сказали, что больше не будем учить русский язык. Это означало бы, что мы пытаемся сказать, что будто бы России для нас не существует. Но Россия существует!»,
– уверен вице-председатель партии EKRE. Поэтому он не сомневается: при всех разговорах о ликвидации русскоязычного образования, русские школы в Эстонии сохранятся.
Также Хельме считает, что на северо-востоке Эстонии, в Ида-Варумаа – самом русскоязычном регионе страны – существуют большие проблемы, которые правительство старается не замечать. Однако такая политика может привести к плачевным результатам, отметил экс-глава МВД.
«В Ида-Вирумаа может разразиться социальная катастрофа. Я даже высказал такое мнение в парламенте: неужели вы ждёте, чтобы Ида-Вирумаа превратился в Крым? Жители региона видят, что за рекой – на российской стороне – и шахты работают, и электричество производится, и порты задействованы. А что делать нашим жителям? Жить на мизерные пособия? Может, я немного и преувеличиваю, но надо понимать, что население Ида-Вирумаа – преимущественно русскоязычное, и здесь нужно проявлять осторожность и не оскорблять этих людей»,
– предупреждает Март Хельме.
Соб. корр. ФСК
На фото. Экс-глава МВД Эстонии и вице-председатель партии EKRE Марк Хельме

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



147
Источник
Похожие новости
31 января 2021, 05:10
"Что, сломался рай земной?": Русские высмеяли крик души эмигранта в Канаде и позвали к себе
01 февраля 2021, 07:45
"Серьёзные дела происходят": В Тегеране завыли сирены, сломались системы геолокации и интернет
31 января 2021, 08:50
"Цифра" вместо Путина. Пандемия была первым шагом – Россию толкают в пропасть
01 февраля 2021, 00:25
Русский айтишник разгадал загадку вороватых африканцев: "Из этой кучи вылез…"
01 февраля 2021, 07:45
Выдвижение BLM на Нобелевскую премию мира заставило Голованова задать неудобный вопрос: "А вы уже?"
31 января 2021, 08:50
Побил рекорд по взяткам за 70 лет: В Китае казнили чиновника-двоеженца
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 января 2021, 00:00
"Хотел уйти в Прибалтику": Студенту из Чечни пообещали печальную жизнь после митинга
30 января 2021, 16:20
"Гайдаровский шабаш в истерике": Хазин о попытках элиты бежать из России
31 января 2021, 18:55
В Петербурге толпа напала на полицейского: Сотрудник достал табельное оружие
30 января 2021, 08:05
Разорвать в клочья и Россию, и русских: Джо Байден поставил цель, а Псаки подвела?
28 января 2021, 20:20
Тайна "дворца Путина" раскрыта: "Это настоящая сенсация"
29 января 2021, 10:05
Никакой это не дворец. Раскрыта правда об объекте в Геленджике
30 января 2021, 23:40
"Мамкины революционеры" подвели TikTok под ликвидацию в России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.