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Экс-глава Молдавии Додон сдал мандат депутата парламента
28 октября 2021, 18:35 • 164 • Политика
Бывший президент Молдавии Игорь Додон отказался от мандата депутата парламента.
Экс-президент Молдавии, лидер партии социалистов Игорь Додон сдал мандат депутата парламента страны.
Заявление о сложении мандата поддержали 70 депутатов. Додон стал депутатом парламента Молдавии после досрочных выборов 11 июля 2021 года. Игорь Додон прошел в парламент по списку Блока коммунистов и социалистов, передает Sputnik Молдавия.
О намерении сдать мандат депутата экс-президент заявил 18 октября. Экс-президент заявил, что не видит смысла занимать кресло в парламенте и рассчитывает, что может быть "гораздо эффективнее" на других должностях.
Ранее Додон объявил, что уйдет из руководства Соцпартии и возглавит Молдавско-российский союз деловых людей.
Игорь Додон был президентом Молдавии с 2016 по 2020 год, он проиграл выборы Майе Санду в ноябре 2020 году.
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