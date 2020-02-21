Экс-глава Минобороны Украины заочно приговорён в России к колонии

Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к шести годам колонии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко за призывы к терактам в России через СМИ.

Об этом сообщает РИА Новости.

По данным СК, в 2014 и 2017 годах Гриценко, находясь на территории Украины, публично призвал в СМИ к осуществлению террористической деятельности на территории России. В частности, он призывал подрывать российские поезда в приграничных с Украиной регионах, а также взрывать автомобили в Москве и Таганроге в ответ на якобы проводимую спецслужбами России деятельность, направленную на уничтожение украинской военной техники и убийство украинских силовиков.

В СК России добавили, что экстрадировать Гриценко с Украины, где он находится, не позволяет украинское законодательство и международное право.

12 апреля 2019 года стало известно, что Следственный комитет России объявил в международный розыск Гриценко.