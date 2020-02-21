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Экс-глава Минобороны Украины заочно приговорён в России к колонии
21 февраля 2020, 15:39 • 48 • Украина
Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к шести годам колонии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко за призывы к терактам в России через СМИ.
© Максим Блинов РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
По данным СК, в 2014 и 2017 годах Гриценко, находясь на территории Украины, публично призвал в СМИ к осуществлению террористической деятельности на территории России. В частности, он призывал подрывать российские поезда в приграничных с Украиной регионах, а также взрывать автомобили в Москве и Таганроге в ответ на якобы проводимую спецслужбами России деятельность, направленную на уничтожение украинской военной техники и убийство украинских силовиков.
В СК России добавили, что экстрадировать Гриценко с Украины, где он находится, не позволяет украинское законодательство и международное право.
12 апреля 2019 года стало известно, что Следственный комитет России объявил в международный розыск Гриценко.
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