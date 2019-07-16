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Экс-глава Минобороны Украины выступил за арест Луценко

16 июля 2019, 14:09  •  145 • Украина
Бывший министр обороны Украины и глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко потребовал арестовать генпрокурора страны Юрия Луценко.
 
Reuters
 

Так Гриценко прокомментировал сообщения о том, что Луценко вызвали в НАБУ на допрос в качестве свидетеля по делу участника «евромайдана» Ивана Бубенчика.

«Я хотел бы, чтобы его пригласили в качестве подозреваемого, а ещё лучше, чтобы сразу арестовали. Я объясняю почему. Это не шутки, когда генеральный прокурор через свою пресс-службу обнародует информацию о персональных данных детективов, работающих под прикрытием», — цитирует его ZIK.

Ранее замглавы администрации президента Украины Руслан Рябошапка ответил на вопрос, будет ли команда Владимира Зеленского реализовывать свой предвыборный лозунг «Весна придёт — сажать будем». 

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