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Экс-глава Минобороны Украины рассказал, как Киев "упустил шанс" отвоевать Крым
29 сентября 2020, 08:10 • 164 • Политика
Экс-министр обороны Украины заявил об упущенном шансе "взять" Крым и обвинил в сдаче полуострова майданные власти. По его словам, нерешительность и путаница оставили Украину без Крыма.
Украина могла захватить Крым в 2014 году, но упустила свой шанс из-за путаницы и нежелания тогдашнего руководства принимать решения. С таким заявлением выступил бывший министр обороны Украины Александр Кузьмук.
Он утверждает, что в 2014 году у Киева была возможность перебросить на полуостров военный контингент из 40 тысяч солдат, а не из 5, как заявляет нынешний глава Минобороны Украины. Те 5 тысяч - это войска, которые были готовы к немедленной отправке.
Он добавил, что у Вооружённых сил Украины был шанс отвоевать полуостров, но Киев им не воспользовался, так как новая власть боялась принимать решения. А после "упущенного шанса" украинское руководство начало плодить всяческие оправдания и валить собственные неудачи на предыдущее руководство, подчеркнул экс-министр обороны Украины.
Напомним, что в 2014 году, после государственного переворота в Киеве, жители Крыма проголосовали на всеобщем референдуме за выход из состава Украины и возвращение в состав России. В ответ новые украинские власти организовали несколько блокад полуострова.
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