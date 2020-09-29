Экс-глава Минобороны Украины рассказал, как Киев "упустил шанс" отвоевать Крым

Украина могла захватить Крым в 2014 году, но упустила свой шанс из-за путаницы и нежелания тогдашнего руководства принимать решения. С таким заявлением выступил бывший министр обороны Украины Александр Кузьмук.

Он утверждает, что в 2014 году у Киева была возможность перебросить на полуостров военный контингент из 40 тысяч солдат, а не из 5, как заявляет нынешний глава Минобороны Украины. Те 5 тысяч - это войска, которые были готовы к немедленной отправке.

"Министр обороны Тенюх, которого назначили, перепутал, что пять тысяч - это подготовленные для мгновенной переброски на Крым, а не в вооружённых силах", - сказал Александр Кузьмук телеканалу "112 Украина".

Он добавил, что у Вооружённых сил Украины был шанс отвоевать полуостров, но Киев им не воспользовался, так как новая власть боялась принимать решения. А после "упущенного шанса" украинское руководство начало плодить всяческие оправдания и валить собственные неудачи на предыдущее руководство, подчеркнул экс-министр обороны Украины.

Напомним, что в 2014 году, после государственного переворота в Киеве, жители Крыма проголосовали на всеобщем референдуме за выход из состава Украины и возвращение в состав России. В ответ новые украинские власти организовали несколько блокад полуострова.