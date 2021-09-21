Экс-глава МИД Украины спрогнозировал политику России "с Путиным и без"

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин предсказал "суровую волну дестабилизации" Незалежной после выборов в Госдуму. Он же спрогнозировал политику России "с Путиным и без".

По версии экс-главы МИД Украины Павла Климкина, Незалежная после выборов в Госдуму якобы может оказаться под сильным давлением со стороны России. По версии бывшего министра, "результаты выборов в Госдуму России предсказуемы, но очень показательны".

"В России проходит масштабный эксперимент по созданию руководствующего и манипулируемого общества, - написал Климкин в Facebook. - Именно это и есть российское общество сегодня и именно такая российская политика типа: с Путиным или без".

Бывший глава МИД Украины не верит, что преемник президента России Владимира Путина будет "более проукраинский". Климкин призвал не надеяться на то, что ЕС не признает выборы в Госдуму. Он уверен, что дальше громких заявлений дело не пойдёт, а после этого Европа продолжит говорить с Москвой, поскольку та ей нужна и из-за событий в Афганистане, и из-за Китая, и из-за рекордных цен на газ.

Климкин продолжает русофобский курс Киева, пытаясь уверить подписчиков в том, что якобы "всё это даёт Путину возможность начать новую, гораздо более последовательную и суровую волну дестабилизации Украины после выборов".