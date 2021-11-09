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Экс-глава МИД Украины призвал "взять немцев за шиворот" и выбить из них компенсацию
09 ноября 2021, 00:45 • 115 • Политика
На Украине призвали взыскать с Германии "компенсацию за Северный поток - 2". "Их надо взять за ворот и сказать: "Немцы, а теперь приходите - это теперь ваша ответственность", - заявил экс-глава МИД Климкин.
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин призвал взять немцев за шиворот" и заставить их платить Киеву компенсацию за запуск "Северного потока - 2". Предложение прозвучало в ходе интервью украинского политика.
Климкин заявил, что "каждый должен платить по счетам", поэтому Украина должна "грохнуть немцев" за газопровод. А выбитые из Германии деньги экс-министр предлагает вложить в развитие зелёной энергетики.
- сказал Павел Климкин в интервью украинскому политологу Юрию Романенко.
Также экс-министр предложил поставить представителей Германии надзирать за строительством зелёной энергетики на Украине. По его мнению, это необходимо, чтобы "всё не разворовали".
Напомним, что Украина, в случае прекращения транзита русского газа через её территорию, потеряет порядка 3 миллиардов долларов. По этой причине Киев всячески противится запуску русского газопровода "Северный поток - 2".
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