Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
После визита в Москву - срочный звонок Зеленскому: CNN рассекретил планы ЦРУ
"Живём у себя дома": Кадыров ответил за "кавказцев", предупр...
"Главная зрада": Слова американского генерала о России вызвали негодов...
Противникам России в Чёрном море показали наглядный пример тотального уничтожени...
Главная / Политика

Экс-глава МИД Украины призвал "взять немцев за шиворот" и выбить из них компенсацию

09 ноября 2021, 00:45  •  115 • Политика
На Украине призвали взыскать с Германии "компенсацию за Северный поток - 2". "Их надо взять за ворот и сказать: "Немцы, а теперь приходите - это теперь ваша ответственность", - заявил экс-глава МИД Климкин.
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин призвал взять немцев за шиворот" и заставить их платить Киеву компенсацию за запуск "Северного потока - 2". Предложение прозвучало в ходе интервью украинского политика.
Климкин заявил, что "каждый должен платить по счетам", поэтому Украина должна "грохнуть немцев" за газопровод. А выбитые из Германии деньги экс-министр предлагает вложить в развитие зелёной энергетики.
Их надо взять за ворот и сказать: "Немцы, а теперь приходите - это теперь ваша ответственность - и занимайтесь у нас энергоэффективностью, биометаном и водородной энергетикой,
- сказал Павел Климкин в интервью украинскому политологу Юрию Романенко.
Также экс-министр предложил поставить представителей Германии надзирать за строительством зелёной энергетики на Украине. По его мнению, это необходимо, чтобы "всё не разворовали".
Напомним, что Украина, в случае прекращения транзита русского газа через её территорию, потеряет порядка 3 миллиардов долларов. По этой причине Киев всячески противится запуску русского газопровода "Северный поток - 2".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





115
Источник
Похожие новости
08 ноября 2021, 23:00
Обама высказался о Путине и России после климатического саммита
08 ноября 2021, 22:25
"Мигранты - просто средство": Политолог раскрыл истинные цели Польши
08 ноября 2021, 22:25
Захарова назвала ключевое различие идеологии России и США
09 ноября 2021, 00:45
Украина осталась без электроэнергии из Белоруссии: Виновата интеграция с Европой
09 ноября 2021, 00:45
Кремль поставил точку в вопросе о новой встрече Путина и Байдена
09 ноября 2021, 00:45
Экономист: Польшу и Прибалтику заставят заплатить за всё
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 ноября 2021, 04:40
"Катастрофа для правительства": Делягин и Пронько о самом печальном назначении дня
03 ноября 2021, 02:20
Зачем Зеленский ездил на саммит в Глазго: Политологи раскрыли цель президента Украины
05 ноября 2021, 16:50
Турецкий политик заявил о тяжелом заболевании Эрдогана
02 ноября 2021, 18:45
Летевший в Россию самолёт посадили на Украине: Что известно о судьбе пассажиров
02 ноября 2021, 14:40
Генерал ВСУ "успокоил" пугающих войной с Россией: "Вопрос не суток – часов. Понимаете?!"
07 ноября 2021, 15:30
Украина собирается отобрать у России самое главное
02 ноября 2021, 10:35
Обнадёживающие новости из Донбасса: Военкор намекнул на приказ "первого лица"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.