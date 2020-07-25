Экс-глава МИД Украины пригрозил России: Крым станет большой проблемой

На своей странице в Facebook он заявил о наступлении "крымских дней". Климкин напомнил о том, что накануне была 80-я годовщина подписания Декларации Уэллеса, закреплявшей отказ США признавать Литву, Латвию и Эстонию частью СССР. Он добавил, что на днях состоится годовщина подписания другого документа - "Крымской декларации" от июля 2018 года, в которой Вашингтон не признаёт Крым российской территорией.

При этом Климкин отметил, что у Киева нет 50 лет, сколько ожидали балтийские страны своей "деоккупации". По его словам, Украина должна пойти по другому пути.

"Надо превратить Крым во внутреннюю и внешнюю проблему для России", - сказал он, объяснив свои слова тем, что Украине надо "стать лучше РФ и держаться настоящих друзей, которые разделяют с нами общие ценности и общее будущее".