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Экс-глава МИД Украины пригрозил России: Крым станет большой проблемой

25 июля 2020, 22:05  •  106 • Политика
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин, не раз становившийся объектом насмешек из-за своего неопрятного вида, пригрозил России. По его словам, Крым станет для нашей страны большой проблемой.
На своей странице в Facebook он заявил о наступлении "крымских дней". Климкин напомнил о том, что накануне была 80-я годовщина подписания Декларации Уэллеса, закреплявшей отказ США признавать Литву, Латвию и Эстонию частью СССР. Он добавил, что на днях состоится годовщина подписания другого документа - "Крымской декларации" от июля 2018 года, в которой Вашингтон не признаёт Крым российской территорией.
При этом Климкин отметил, что у Киева нет 50 лет, сколько ожидали балтийские страны своей "деоккупации". По его словам, Украина должна пойти по другому пути.
"Надо превратить Крым во внутреннюю и внешнюю проблему для России", - сказал он, объяснив свои слова тем, что Украине надо "стать лучше РФ и держаться настоящих друзей, которые разделяют с нами общие ценности и общее будущее".
Знаєте, чому зараз кримські дні? Я зовсім не жартую, тут не до жартів. Вчора було рівно 80 років з дня підписання...
Опубликовано Pavlo Klimkin Пятница, 24 июля 2020 г.

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