Украина может оказаться в полной международной изоляции, считает экс-глава МИД страны. "Зеленский является для Запада "хромой уткой", с ним уже никто не хочет общаться", - указывает политэксперт Дмитрий Корнейчук.

Политика президента Украины Владимира Зеленского грозит привести к полной международной изоляции страны. Такое мнение высказал бывший глава Министерства внутренних дел Украины Анатолий Могилёв в эфире украинского телеканала "Первый независимый".

Он указал, что за последние годы официальный Киев умудрился рассориться со всеми своими ближайшими соседями. Также Украина потеряла остатки всякого уважения со стороны стран Запада, так как не выполняет взятые на себя обязательства. Также руководство Незалежной постоянно пренебрегает национальными интересами в угоду третьих лиц.

Но если кто-то пренебрегает национальными интересами, то такой президент и вся страна в целом не вызывают на Западе уважения. Поэтому мы скоро окажемся в полной изоляции,

- подчеркнул Анатолий Могилёв.

А по мнению политического эксперта Дмитрия Корнейчука, соответствующий процесс уже пошёл. В подтверждение тому он привёл тот факт, что лидеры стран Запада отказываются участвовать в совместных пресс-конференциях с Зеленским.

Это подтверждает, что Зеленский является для Запада "хромой уткой", с ним уже никто не хочет общаться,

- цитирует Nation News слова политэксперта.