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Экс-глава МИД Украины: Лукашенко для Путина уже "спекся"

31 августа 2020, 08:25  •  140 • Политика
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Российский президент пользуется неадекватностью белорусского лидера, заявил Климкин
Бывший глава внешнеполитического ведомства Незалежной считает, что Александр Лукашенко действует по указке Владимира Путина, якобы заинтересованного в его уходе. Павел Климкин в эфире телеканала "Украина 24" привел несколько притянутых за уши доказательств.
Так, в нежелании Лукашенко разговаривать с немецким канцлером Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном экс-министр усмотрел влияние российского президента.
Высказался он и об отношении Путина к Лукашенко. По мнению Климкина, глава РФ давно поставил крест на белорусском коллеге и якобы намерен добиться его ухода "на тех условиях, которые он диктовал", сыграв на неадекватности последнего.
"Путин хорошо знает психологический портрет Лукашенко, (...) Лукашенко для Путина уже "спекся", – считает Климкин.
Напомним, ранее президент Белоруссии рассказал о договоренностях с Москвой. Путин пообещал Лукашенко помощь в случае обострения ситуации. Однако российские силы вмешаются, только если возникнет внешняя угроза для Минска. Такие обещания глава РФ вряд ли стал бы давать, будучи заинтересованным в уходе Лукашенко с президентского поста.

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