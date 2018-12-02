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Экс-глава МИД ФРГ рассказал о попытках Украины втянуть Германию в войну

02 декабря 2018, 08:39  •  246 • Украина
Украина пыталась втянуть Германию в войну, заявил бывший глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.
 
© Reuters
 

«Я считаю, что мы ни в коем случае не должны позволять Украине втянуть нас в войну. Украина пыталась это сделать», — сказал экс-министр в интервью телеканалу N-TV.

При этом Габриэль отметил, что действия Россия в регионе, по его мнению, противоречат международному праву. 

В связи с этим дипломат выразил надежду, что канцлеру ФРГ Ангеле Меркель удастся «подтолкнуть стороны к нормальным отношениям».

Подробнее — на ИноТВ.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин дал разъяснения Меркель относительно инцидента с задержанием кораблей ВМС Украины в Керченском проливе.

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