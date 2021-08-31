Экс-глава МИД Финляндии припомнил Лаврову шутку о девушке-шпионке

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

Встречи с шефом отечественной дипломатии вызывают "абсолютное удовольствие"

Экс-глава МИД Финляндии Тимо Сойни выпустил книгу со своими мемуарами, в которых, в частности, поведал о запомнившихся ему встречах с российским коллегой Сергеем Лавровым. Он назвал их "абсолютным удовольствием" во время его министерского срока. Об этом сообщает Iltalehti

В частности, Сойни запомнилась шутка главы МИД РФ, произнесенная на завтраке в ходе саммита Арктического совета на Аляске.

"Я спросил у Лаврова, как ему спалось, на что он серьезно ответил: "Тимо, я спал один"", – рассказал финн.

На переговорах в мае 2017 года Сойни в перерыве вывел шефа российской дипломатии на террасу подышать свежим воздухом.

"Покуривая, Лавров указал на свою сотрудницу, которая гуляла по берегу: "Тимо, смотри-ка, как продвинулась жизнь: по твоему пляжу прогуливается русский шпион". Мы разразились громким смехом, просто не могли удержаться", – пишет экс-глава МИД Финляндии.

По его словам, лишь один раз Лавров смог его удивить. Это произошло опять же в мае 2017 г. на переговорах в усадьбе Хайко, когда Сергей Викторович застал его врасплох вопросом про захоронения русских солдат на кладбище Хаутаниеми, о чем понятия финский министр не имел.

Тут ему на помощь пришла помощница Маймо Хенрикссон, почти моментально передавшая руководителю записку, в которой "был правильный и четкий ответ в паре предложений".

В общей сложности Сойни с Лавровым провели 14 двусторонних переговоров. Также, они несколько раз встречались на международных мероприятиях.

Глава МИД России известен своими яркими шутками и не менее яркими критическими замечаниями, а порой и вовсе молчаливым взглядом, как, например, это случилось на брифинге в мае этого года в Душанбе. Тогда Лавров прямо-таки пронзил взором журналиста, занявшегося неуместной переустановкой микрофонов, когда министр уже произносил речь.

