Экс-глава Киргизии доставлен на допрос: Договор с канадцами подвёл

Экс-президента Киргизии Аскара Акаева доставили на допрос в Бишкек. Ранее он был объявлен в международный розыск по подозрению в коррупции - заключении заведомо невыгодных контрактов с канадской фирмой на добычу золота на месторождении Кумтор.

Бывшего президента Киргизии Аскара Акаева допрашивают следователи в Бишкеке, сообщает "Sputnik Кыргызстан" со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

По информации агентства, с политиком работают сотрудники Межведомственной следственной группы. Допрос проводится в здании ГКНБ в рамках уголовного дела по месторождению Кумтор.

Ранее экс-президентов Киргизии Аскара Акаева и Курманбека Бакиева объявили в международный розыск по подозрению в заключении заведомо невыгодных контрактов с канадской фирмой на добычу золота на месторождении Кумтор. По делу о коррупции также проходят ещё несколько бывших высокопоставленных государственных чиновников. Речь идёт об Алмазбеке Атамбаеве и Сооронбае Жээнбекове.