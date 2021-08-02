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Экс-глава Киргизии доставлен на допрос: Договор с канадцами подвёл

02 августа 2021, 17:00  •  35 • В мире
Экс-президента Киргизии Аскара Акаева доставили на допрос в Бишкек. Ранее он был объявлен в международный розыск по подозрению в коррупции - заключении заведомо невыгодных контрактов с канадской фирмой на добычу золота на месторождении Кумтор.
Бывшего президента Киргизии Аскара Акаева допрашивают следователи в Бишкеке, сообщает "Sputnik Кыргызстан" со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).
По информации агентства, с политиком работают сотрудники Межведомственной следственной группы. Допрос проводится в здании ГКНБ в рамках уголовного дела по месторождению Кумтор.
Ранее экс-президентов Киргизии Аскара Акаева и Курманбека Бакиева объявили в международный розыск по подозрению в заключении заведомо невыгодных контрактов с канадской фирмой на добычу золота на месторождении Кумтор. По делу о коррупции также проходят ещё несколько бывших высокопоставленных государственных чиновников. Речь идёт об Алмазбеке Атамбаеве и Сооронбае Жээнбекове.

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