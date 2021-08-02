|
Экс-глава Киргизии доставлен на допрос: Договор с канадцами подвёл
02 августа 2021, 17:00 • 35 • В мире
Экс-президента Киргизии Аскара Акаева доставили на допрос в Бишкек. Ранее он был объявлен в международный розыск по подозрению в коррупции - заключении заведомо невыгодных контрактов с канадской фирмой на добычу золота на месторождении Кумтор.
Бывшего президента Киргизии Аскара Акаева допрашивают следователи в Бишкеке, сообщает "Sputnik Кыргызстан" со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).
По информации агентства, с политиком работают сотрудники Межведомственной следственной группы. Допрос проводится в здании ГКНБ в рамках уголовного дела по месторождению Кумтор.
Ранее экс-президентов Киргизии Аскара Акаева и Курманбека Бакиева объявили в международный розыск по подозрению в заключении заведомо невыгодных контрактов с канадской фирмой на добычу золота на месторождении Кумтор. По делу о коррупции также проходят ещё несколько бывших высокопоставленных государственных чиновников. Речь идёт об Алмазбеке Атамбаеве и Сооронбае Жээнбекове.
Подпишитесь на нас
35
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
30 июля 2021, 09:15
|
31 июля 2021, 10:00
|
31 июля 2021, 10:55
|
29 июля 2021, 10:20
|
31 июля 2021, 15:30
|
28 июля 2021, 00:25
|
28 июля 2021, 17:50