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Экс-глава Каталонии арестован: Итальянцы сделали то, от чего отказались французы

24 сентября 2021, 02:50  •  65 • Политика
В окружении Карлеса Пучдемона подтвердили его задержание на Сардинии.
Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон арестован полицией Италии на острове Сардиния - в аэропорту города Альгеро, сообщили в его команде.
Завтра его привезут к судьям Апелляционного суда Сассари, обладающего юрисдикцией по принятию решения о его освобождении или экстрадиции (в Испанию),
- уточнили в окружении экс-президента автономии, отметив, что теперь все сообщения Пучдемона будут публиковаться его командой по связям с общественностью.
Итальянцы, таким образом, исполнили распоряжение Верховного суда Испании от 14 октября 2019 года, в соответствии с которым политик обвиняется в подстрекательстве к мятежу и растрате государственных финансов и подлежит задержанию. Но, как заявил его адвокат Гонсало Бойе в своём твиттере, это решение приостановлено постановлением суда Евросоюза, а Пучдемон прилетел на Сардинию для участия в "народном фестивале" в качестве евродепутата.
Правительство Пучдемона, напомним, провело осенью 2017-го в Каталонии референдум о независимости, на котором 90% населения автономии высказались за политическую самостоятельность. Испания его результаты не признала, но парламент Каталонии всё равно провозгласил её независимость. Пучдемона обвинили в мятеже и коррупции, он эмигрировал и получил убежище в Бельгии, став через некоторое время депутатом Европарламента.
Осенью 2019-го Верховный суд Испании приговорил его к 13 годам тюрьмы, потребовав его экстрадиции от любой страны.
Тем не менее Карлес Пучдемон спокойно передвигался по Европе. Буквально незадолго до поездки в Италию он, например, участвовал в мероприятиях во Франции - не скрываясь, но там его задерживать не стали.

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