Экс-глава Генштаба Украины высказался о ситуации вокруг своего задержания

Бывший руководитель Генерального штаба Вооружённых сил Украины, генерал-полковник Владимир Замана прокомментировал своё задержание по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает УНИАН.

«Провели обыск, после этого дали подозрение. Я на него посмотрел, даже не стал расписываться, не стал читать: ниже моего достоинства читать ту ерунду, что там написана», — заявил Замана перед началом заседания Печерского районного суда Киева по избранию ему меры пресечения.

При этом задержанный отметил, что никогда не скрывался и за прошедшие пять лет ни разу не был вызван на допрос.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что сотрудники возглавляемого им ведомства совместно с представителями Службы безопасности Украины приняли участие в задержании Заманы.

По словам Луценко, ряд решений, принятых Заманой, привели к тому, что украинская армия была не в состоянии отразить «российскую агрессию» в Крыму в 2014 году.