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Экс-глава ГБР прокомментировал возбуждение уголовного дела против него
13 января 2020, 18:09 • 87 • Украина
Бывший глава Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба прокомментировал решение Генеральной прокуратуры Украины о возбуждении уголовного дела в отношении него.
© ГБР Украины
Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на пост в его Telegram-канале.
По словам Трубы, в данном решении прокуратуры имеются две составляющие: политическая и правовая.
«Начнём с политической: это ожидаемо. Во-первых, это личное — Пётр Алексеевич жаждет мести за профессиональную работу, которую вели следователи ГБР в рамках 13 уголовных производств, участником которых он является. Во-вторых, ему нужно перекрывать доказательства, полученные в ходе расследования, политической картой», — указал он.
По его мнению, бывший президент Украины Пётр Порошенко желает поставить под сомнение объективность действий руководителя ГБР, чтобы обесценить результаты работы ведомства.
По словам Трубы, уголовное производство открыто в отношении сообщений о фейковых аудиозаписях.
«Перспектив там нет. Но возникает главный вопрос: кто заказал и установил прослушивание в кабинете директора ГБР, ведь именно это событие стало основанием для создания фейковых записей», — добавил он.
Вместе с этим Труба заявил о готовности сотрудничать с правоохранительными органами.
Ранее депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении Трубы.
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