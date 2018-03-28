Экс-глава ФСБ: высылка представителей разведки РФ нанесет ущерб борьбе с терроризмом

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МОСКВА, 28 марта. /Корр. ТАСС Алексей Цыпин/. Высылка из США и других стран Запада официальных представителей российской Службы внешней разведки нанесет серьезный ущерб борьбе с терроризмом, поскольку именно эти сотрудники непосредственно выстраивали соответствующее взаимодействие спецслужб, не занимаясь при этом разведывательной деятельностью. Об этом заявил в среду ТАСС экс-директор ФСБ, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николай Ковалев.

Ранее представители некоторых государств утверждали, что среди высылаемых российских дипломатов якобы есть сотрудники спецслужб. Глава СВР Сергей Нарышкин подтвердил это СМИ, отметив, что они работали там официально.

"Задачи, которые решают офицеры, официально представленные как сотрудники спецслужб, на поверхности: речь идет об организации взаимодействия в таких сферах, как борьба с терроризмом, вербовкой боевиков, пресечение контрабанды оружия, борьба с наркотрафиком", - пояснил Ковалев. Он подчеркнул, что "никогда никаких разведывательных задач перед этими сотрудниками не ставится по той простой причине, что это может скомпрометировать саму идею сотрудничества". "Они занимаются сугубо организацией взаимодействия, все их знают как сотрудников спецслужб, на этой основе и строятся все взаимоотношения между профессионалами", - добавил экс-глава ФСБ.

В связи с этим, на его взгляд, "высылка таких людей является стратегической ошибкой США и других стран". "В угоду политическим решениям приносится в жертву сотрудничество профессионалов, которое дает свои плоды с точки зрения прежде всего сохранения жизни людей, борьбы с терроризмом", - акцентировал внимание парламентарий, который занимает должность спецпредставителя Парламентской ассамблеи ОБСЕ по противодействию терроризму.

"У нас масса примеров такого положительного взаимодействия", - подтвердил Ковалев. "А здесь, судя по всему, [имела место] тупая политическая команда выслать всех, кого подозревают в сотрудничестве со спецслужбами, - констатировал он. - Неимоверная глупость". "Профессионалы должны работать в любых условиях - как бы ни развивались отношения на политическом уровне, какие бы ни ставили перед собой внутриполитические задачи [премьер-министр Великобритании] Тереза Мэй или [президент США] Дональд Трамп", - заключил депутат.

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов (46 человек из посольства в Вашингтоне, двое из генконсульства в Нью-Йорке, еще 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН объявлены персонами нон грата), а также о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. В свою очередь Германия, Канада, Польша и Франция высылают по четыре дипломата, Литва, Молдавия и Чехия - по три, Австралия, Албания, Дания, Испания, Италия и Нидерланды - по два, Бельгия, Венгрия, Ирландия, Латвия, Македония, Норвегия, Румыния, Финляндия, Хорватия, Швеция и Эстония - по одному, при этом Украина решила выслать сразу 13 российских дипломатов, НАТО сократила состав миссии РФ при организации с 30 до 20 человек, а Болгария и Люксембург отзывают для консультаций своих послов в РФ. Эта скоординированная акция произошла на фоне инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, в котором ряд стран Запада обвиняет Москву. МИД РФ уже заявил, что недружественный шаг со стороны этих стран не останется без ответа.