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Экс-глава ФСБ: Отравление шпиона после обмена противоречит неписаному кодексу разведки

13 марта 2018, 03:24  •  43 • Политика
Шпионы, выданные по обмену, и их семьи считаются неприкосновенными.
Все разведки мира придерживаются неписаного кодекса, который запрещает трогать семьи шпиона, а также тех, кто был выдан другой стороне по обмену. Об этом рассказал бывший глава ФСБ Николай Ковалев. Он был предшественником Владимира Путина на этом посту.
Ковалев объяснил, что если начать действовать против шпиона через его семью, то это очень быстро превратится в настоящую кровную месть, что точно не нужно никому. Поэтому разведки мира избегают подобного.
То же касается шпионов, переданных по обмену. Когда принимается решение обменять человека, оценивается каждый фактор, в том числе опасность данного человека для государства. Если решение принято, значит, человека сочли не представляющим угрозу, а стало быть, и смысла устранять его нет.
"Понятно, что это не положишь на бумагу, но существуют действительно такие устные договоренности, неписаные законы, которым следуют практически все разведки мира", - цитирует Ковалева ТАСС.

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