|
Экс-глава британской разведки: Теракты 9/11 можно было предотвратить
10 сентября 2021, 19:50 • 45 • В мире
В США намерены раскрыть все сведения о трагедии, случившейся 11 сентября 2001 года.
Родственники жертв терактов 11 сентября в США добиваются того, чтобы спецслужбы раскрыли все детали произошедшего. Президент США Джо Байден заявил, что документы о терактах будут обнародовать в ближайшие месяцы.
Впрочем, за эти годы многие эксперты высказывали свои догадки по этому поводу, идущие вразрез с официальными версиями.
Как полагает экс-глава британской Секретной разведывательной службы Джон Соэрс, который возглавлял MI6 в 2009-2014 годах, теракты можно было предотвратить.
По его мнению, трагедию можно было бы предотвратить сотрудничеством в разведке и совместными усилиями по борьбе с терроризмом. Однако эти действия стали предприниматься уже после трагедии в США, приводит его мнение телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".
Подпишитесь на нас
45
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 сентября 2021, 03:15
|
04 сентября 2021, 06:10
|
04 сентября 2021, 19:55
|
04 сентября 2021, 11:40
|
04 сентября 2021, 18:05
|
05 сентября 2021, 01:25
|
09 сентября 2021, 09:55