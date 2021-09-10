Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Путин такое молча не проглотит": Сатановский о плане Киева по захвату...
Команда "Взять Донецк и Луганск": Киев сделал заявление
После гибели главы МЧС политолог рассекретил информацию о преемнике Путина
"Пожалуйте бриться": Путин отреагировал на рекордный рост цены на газ ...
Главная / В мире

Экс-глава британской разведки: Теракты 9/11 можно было предотвратить

10 сентября 2021, 19:50  •  45 • В мире
В США намерены раскрыть все сведения о трагедии, случившейся 11 сентября 2001 года.
Родственники жертв терактов 11 сентября в США добиваются того, чтобы спецслужбы раскрыли все детали произошедшего. Президент США Джо Байден заявил, что документы о терактах будут обнародовать в ближайшие месяцы.
Впрочем, за эти годы многие эксперты высказывали свои догадки по этому поводу, идущие вразрез с официальными версиями.
Как полагает экс-глава британской Секретной разведывательной службы Джон Соэрс, который возглавлял MI6 в 2009-2014 годах, теракты можно было предотвратить.
По его мнению, трагедию можно было бы предотвратить сотрудничеством в разведке и совместными усилиями по борьбе с терроризмом. Однако эти действия стали предприниматься уже после трагедии в США, приводит его мнение телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





45
Источник
Похожие новости
09 сентября 2021, 13:35
Евросоюз наказал Польшу и Венгрию деньгами
09 сентября 2021, 20:55
"Русские медузы" сорвали сезон в Запорожье. Москве хотят выставить счет
10 сентября 2021, 00:35
Взрыв на пути патруля в Сирии: Военный из России погиб
09 сентября 2021, 07:05
«Вызов однополярному миру»: какие вопросы планируют обсудить главы государств на саммите БРИКС
09 сентября 2021, 10:45
«Мы ничего не нарушали»: трое российских моряков второй год находятся в Стамбуле под подпиской о невыезде
10 сентября 2021, 09:45
Postimees: Политики Эстонии вспомнили про русских избирателей
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 сентября 2021, 00:35
Команда "Взять Донецк и Луганск": Киев сделал заявление
10 сентября 2021, 06:05
"Пожалуйте бриться": Путин отреагировал на рекордный рост цены на газ в Евр...
10 сентября 2021, 00:35
"Вы мне об этом не говорили": Путин удивил Лукашенко решением по авиасообще...
10 сентября 2021, 02:25
Украина упала в цене: Политолог рассказал, как США будут сдавать её России
10 сентября 2021, 04:15
Семь выводов из истории с "Северным потоком – 2": В Болгарии переосмысли от...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 сентября 2021, 03:15
Мигранты сменили власть в Молдавии. Русским приготовиться? Метод Санду разоблачил политолог
04 сентября 2021, 06:10
Американский взрыв оценил военный эксперт: "Понятно, виновата Россия"
04 сентября 2021, 19:55
Отказавшиеся от русских двигателей США столкнулись с проблемой
04 сентября 2021, 11:40
Новый формат переговоров: Киев выступил с внезапным ультиматумом по Донбассу
04 сентября 2021, 18:05
На встрече в Вашингтоне Зеленский озвучил невероятную просьбу
05 сентября 2021, 01:25
"В рваном кителе и пешком": Военкор рассказал, как главком ВСУ может попасть в Москву
09 сентября 2021, 09:55
После гибели главы МЧС политолог рассекретил информацию о преемнике Путина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.