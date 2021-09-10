Экс-глава британской разведки: Теракты 9/11 можно было предотвратить

В США намерены раскрыть все сведения о трагедии, случившейся 11 сентября 2001 года.

Родственники жертв терактов 11 сентября в США добиваются того, чтобы спецслужбы раскрыли все детали произошедшего. Президент США Джо Байден заявил, что документы о терактах будут обнародовать в ближайшие месяцы.

Впрочем, за эти годы многие эксперты высказывали свои догадки по этому поводу, идущие вразрез с официальными версиями.

Как полагает экс-глава британской Секретной разведывательной службы Джон Соэрс, который возглавлял MI6 в 2009-2014 годах, теракты можно было предотвратить.

По его мнению, трагедию можно было бы предотвратить сотрудничеством в разведке и совместными усилиями по борьбе с терроризмом. Однако эти действия стали предприниматься уже после трагедии в США, приводит его мнение телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".