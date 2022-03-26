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Экс-глава армии Польши заявил о претензиях на Калининград: "Стоит поднять вопрос"
26 марта 2022, 03:55 • 441 • Политика
В Польше отставной командующий начал мечтать присоединить Калининград.
Экс-глава сухопутных войск Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью заявил о "претензиях Варшавы на Калининград".
Свои мечты польский военный озвучил в эфире местного телеканала Super Express.
"Стоит поднять вопрос о Калининграде, который, по моему мнению, является территорией Польши", - заявил высокопоставленный офицер армии Польши. Об этом сообщает "РИА Новости".
Ранее Вальдемар Скшипчак уже делал недопустимые заявления относительно самой западной области России. В 2021 году он заявил, что считает Калининградскую область "воротами в Балтийское море и на Польскую низменность". Также польский военный делился с желающими слушать его мысли о том, что в регионе возможна "война России с НАТО".
Тогда заявления польского военного в России оценили как несвоевременные и недружественные. Глава региона Антон Алиханов обратился лично к поляку и попросил перестать фантазировать. Также губернатор напомнил представителю Польши, что после Второй мировой войны, по итогам которой Восточная Пруссия отнесена к России и Польше поровну, страну Скшипчака помогали восстанавливать именно солдаты Красной армии.
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