В Польше отставной командующий начал мечтать присоединить Калининград.

Экс-глава сухопутных войск Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью заявил о "претензиях Варшавы на Калининград".

Свои мечты польский военный озвучил в эфире местного телеканала Super Express.

"Стоит поднять вопрос о Калининграде, который, по моему мнению, является территорией Польши", - заявил высокопоставленный офицер армии Польши. Об этом сообщает "РИА Новости".

Ранее Вальдемар Скшипчак уже делал недопустимые заявления относительно самой западной области России. В 2021 году он заявил, что считает Калининградскую область "воротами в Балтийское море и на Польскую низменность". Также польский военный делился с желающими слушать его мысли о том, что в регионе возможна "война России с НАТО".

Тогда заявления польского военного в России оценили как несвоевременные и недружественные. Глава региона Антон Алиханов обратился лично к поляку и попросил перестать фантазировать. Также губернатор напомнил представителю Польши, что после Второй мировой войны, по итогам которой Восточная Пруссия отнесена к России и Польше поровну, страну Скшипчака помогали восстанавливать именно солдаты Красной армии.