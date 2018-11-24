Экс-глава АНБ и ЦРУ попал в больницу с инсультом

Родственники Хайдена рассказали изданию, что на данный момент отставной генерал получает медицинскую поддержку.

Отмечается, что ранее мужчина не имел серьезных проблем со здоровьем. Американские СМИ сообщают, что экс-директор ЦРУ уже начал проходить курс реабилитации.

Майкл Хайден возглавлял ЦРУ с 2006 по 2009 год. В качестве аргументов для своего избрания на этот пост он выступал в сенате в защиту программы прослушивания, созданной АНБ, а также контртеррористической политики Вашингтона.

Кроме того, в планы работы, по заявлению военного, на посту разведуправления входила борьба с излишней открытостью в работе спецслужбы и пресечение нежелательных утечек информации.

В настоящее время он входит в руководство агентства по консалтингу в сфере безопасности Chertoff Group, также является приглашенным профессором в Университете Джорджа Мейсона в штате Вирджиния.