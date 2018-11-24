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Экс-глава АНБ и ЦРУ попал в больницу с инсультом

24 ноября 2018, 02:39  •  65 • В мире
73-летний генерал Майкл Хайден, бывший директор Агентства национальной безопасности и Центрального разведывательного управления, госпитализирован с инсультом, сообщает The Daily Beast.
Родственники Хайдена рассказали изданию, что на данный момент отставной генерал получает медицинскую поддержку.
Отмечается, что ранее мужчина не имел серьезных проблем со здоровьем. Американские СМИ сообщают, что экс-директор ЦРУ уже начал проходить курс реабилитации.
Майкл Хайден возглавлял ЦРУ с 2006 по 2009 год. В качестве аргументов для своего избрания на этот пост он выступал в сенате в защиту программы прослушивания, созданной АНБ, а также контртеррористической политики Вашингтона.
Кроме того, в планы работы, по заявлению военного, на посту разведуправления входила борьба с излишней открытостью в работе спецслужбы и пресечение нежелательных утечек информации.
В настоящее время он входит в руководство агентства по консалтингу в сфере безопасности Chertoff Group, также является приглашенным профессором в Университете Джорджа Мейсона в штате Вирджиния.

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