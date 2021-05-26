Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин: устранение Гонгадзе и Шеремета заказал один и тот же магнат

Сенсационное признание сделал сегодня смещённый по просьбе Джо Байдена бывший генпрокурор Шокин: якобы ему известна личность заказчика убийств журналистов Павла Шеремета и Георгия Гонгадзе. Заказчик, по словам Шокина, «до сих пор спокойно живёт на Украине», так что убийства Гонгадзе и Шеремета безусловно связаны между собой одной нитью. Но кто он, заказчик? Это известный в стране олигарх, – намекает Шокин, не называя имени. Между тем, личность, о которой идёт речь, не так уж и сложно вычислить.

Гонгадзе целенаправленно «мочил» одну-единственную цель – тогдашнего президента Украины Леонида Кучму. Ни на кого более он не отвлекался. Между тем, одного украинского олигарха он, разумеется, то и дело цеплял – и догадаться, о ком идёт речь, будет несложно даже тем, кто, так сказать, не при делах. Речь о зяте Кучмы, миллиардере Викторе Пинчуке. Больше ни одного олигарха Гонгадзе в своих публикациях не задевал.

Отложим пока Гонгадзе в сторону, припомним, кого обвиняли в заказе убийства Шеремета. Тут лучше прибегнуть к цитированию. На сайте «Украиной правды» (кстати, это сайт Гонгадзе, который «вела» и «ведёт» любовница Гонгадзе и Шеремета, Алёна Притула) в своё время появилась примечательная статья с заголовком «Зять Кучмы обвиняет олигарха Коломойского в убийствах». И далее приводится публикация британского издания The Telegraph, повествующая о «наезде» Пинчука на Коломойского. Не поверите, но после смерти Шеремета одним из первых именно Пинчук озвучил версию о возможной причастности к его устранению Коломойского. Впрочем, ни в том, ни в другом случае Пинчук не привёл ни одного доказательства своих обвинений. Он просто-напросто дважды ткнул пальцем в Беню.

И вот тут-то и впору задуматься. Единственный олигарх, имевший «зуб» на Гонгадзе – Пинчук. Шеремет также большей частью своих расследований цеплял именно Пинчука и его ближний круг. И чего бы вдруг Пинчуку переводить стрелки на Коломойского, которого Шеремет лишь поклёвывал время от времени? Известно и то, что у Бени никаких особых претензий к Шеремету не водилось. Значит, что? Если следовать подсказке Шокина, заказчиком убийств Гонгадзе и Шеремета может выступать Пинчук?

Наверняка за сказанным Шокиным последует грандиозный скандал. Будем внимательно следить за его развитием.