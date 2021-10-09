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Экс-генпрокурор признался в попытке привлечь к ответственности Чубайса: "Прошёл по грани"

09 октября 2021, 22:30  •  167 • Политика
Экс-генпрокурор России Юрий Скуратов признался в попытке привлечь Анатолия Чубайса к ответственности: "Прошёл по грани". По словам первого, бывшему главе "Роснано" не раз удавалось избежать печального исхода благодаря собственной проницательности.
Бывший генпрокурор России Юрий Скуратов в интервью каналу RTVI высказался о спецпредставителе президента по связям с международными организациями Анатолии Чубайсе.
В ответ на прямой вопрос о том, является ли последний преступником, Скуратов подчеркнул, что вынужден ответить отрицательно, если говорить с юридической точки зрения.
При этом собеседник канала рассказал, что Чубайса неоднократно пытались привлечь к ответственности, однако ему всегда удавалось выйти сухим из воды за счёт своей проницательности и хороших юристов, которых экс-глава "Роснано" очень ценил.
Таким образом, ему всегда удавалось обойти угрозы для себя буквально "по грани", добавил бывший генеральный прокурор страны. Он заметил, что, если говорить о политической ответственности, Чубайс, бесспорно, виноват в состоянии отечественной экономики, которое оставляет желать лучшего, и многочисленных лишениях русских людей.
Но юридически он преступником не является, - резюмировал Скуратов.

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