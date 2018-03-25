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Экс-дипломат США: Три войны Трампа подвели Америку к самому опасному моменту ее истории

25 марта 2018, 11:09  •  46 • Политика
По словам Ричарда Хааса, глава Белого дома хочет вести политическую войну против спецпрокурора, экономическую против Китая и настоящую - против КНДР и Ирана.
Бывший американский дипломат Ричард Хаас, являющийся одним из теоретиков внешней политики США, заявил, что США сейчас переживают "самый опасный момент" своей современной истории. Об этом он написал в своем Twitter.
По его словам, Дональд Трамп настроен вести войну на трех фронтах: политическую против спецпрокурора Боба Мюллера, экономическую против Китая и других торговых партнеров, настоящую - против Ирана и Северной Кореи.
"Это наиболее опасный момент в американской истории, и в значительной степени это вызвали мы сами", - написал Хаас. Ранее он написал в своей статье "Куда идти. Перестройка американской внешней политики", что Вашингтону в настоящее время нужна общая стратегия, выгодная США и их союзникам.
В то же время, подчеркнул дипломат, лозунг "Америка прежде всего" чреват многосторонним ухудшением международной обстановки и ростом напряженности.

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