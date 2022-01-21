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Экс-депутату Рады хватило одной фразы, чтобы оценить переговоры Блинкена и Лаврова
21 января 2022, 23:40 • 215 • Политика
Переговоры министра иностранных дел Сергея Лаврова с госсекретарём США Энтони Блинкеном завершились. Украинскому общественному деятелю, экс-депутату Верховной рады Спиридону Килинкарову хватило одной фразы, чтобы дать им оценку.
О переговорах Блинкена и Лаврова в своём Telegram-канале Килинкаров решил высказаться коротко.
"При попытке американцев сохранить лицо главное - не перегнуть и не сломать себе шею", - написал он.
Напомним, на переговорах дело дошло до прямых угроз. США пытались убедить, что настроены придерживаться дипломатии, однако после заверений в этом Блинкен буквально следующей фразой озвучил ультиматум для Москвы. Он заявил, что в случае "продолжения агрессии по отношению к Украине" Вашингтон готов быстро и жёстко ответить.
При этом на прямой вопрос Лаврова, о какой именно агрессии идёт речь, Блинкен так и не ответил. Не смог он дать ответ и на другие неудобные вопросы русского министра. Например, почему Соединённые Штаты вмешиваются в дела ОДКБ.
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