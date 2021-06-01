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Экс-депутата Гудкова задержали на двое суток по уголовной статье
01 июня 2021, 21:40 • 102 • Политика
Экс-депутат Дмитрий Гудков задержан по подозрению в причинении имущественного ущерба. "Задержан на 48 часов до избрания меры пресечения", - источники.
В Москве задержали экс-депутата Дмитрия Гудкова. Политик проходит подозреваемым по делу о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах, сообщают источники.
Уточняется, что Гудкова обвиняют по статье "Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием". Политик своей вины не признаёт. Его допрос ещё продолжается.
- сообщает источник ТАСС.
Адвокат политика подтвердил, что его подзащитный действительно задержан на двое суток.
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