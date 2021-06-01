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Экс-депутата Гудкова задержали на двое суток по уголовной статье

01 июня 2021, 21:40  •  102 • Политика
Экс-депутат Дмитрий Гудков задержан по подозрению в причинении имущественного ущерба. "Задержан на 48 часов до избрания меры пресечения", - источники.
В Москве задержали экс-депутата Дмитрия Гудкова. Политик проходит подозреваемым по делу о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах, сообщают источники.
Уточняется, что Гудкова обвиняют по статье "Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием". Политик своей вины не признаёт. Его допрос ещё продолжается.
Гудков задержан на 48 часов до избрания меры пресечения,
- сообщает источник ТАСС.
Адвокат политика подтвердил, что его подзащитный действительно задержан на двое суток.

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