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Экс-депутат: Запад лишь искал повод для введения мощных санкций против России
04 марта 2022, 07:00 • 62 • Политика
Запад лишь искал повод для введения мощных санкций против России, считает экс-депутат Руслан Бальбек.
Запад с начала 2000-х годов пытается ограничить технологическое развитие России при помощи санкций. Об этом заявил РИА ФАН заявил экс-депутат Государственной Думы Руслан Бальбек.
В частности, Россию всячески пытались выдавить с рынков вооружений. Ее также обвиняли во всех проблемах, начиная от энергопоставок и заканчивая миграционным кризисом.
"То, что сейчас ввели такие мощные санкции, говорит о том, что они лишь ждали повод. Это все было подготовлено заранее, задолго до начала нашей спецоперации на Украине", - указал эксперт.
Как ранее заявил телеканалу "360" экономист Вячеслав Зайченко, новый пакет западных санкций не окажет серьёзного влияния на экономику России в долгосрочной перспективе. Даже если Запад откажется от русских нефти и газа, у Москвы останется возможность переориентировать поставки.
Что касается отключения России от международной системы платежей SWIFT, то опасности тоже нет. Россия просто выберет другую систему, а Центробанк России изменит свои методы работы на финансовых рынках для обхода санкций.
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