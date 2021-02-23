Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Еще один регион может присоединиться к России по "крымскому сценарию"
Минск переключился на РФ, а Клайпеда опустела: Литовский министр не поскупился н...
Лондон потребует наказать Россию за неповиновение митингующим. Русские ответили ...
Путин спас Россию от пьяного Ельцина - спасёт и нас! Ещё одна европейская страна...
Главная / Украина

Экс-депутат ВР Колесниченко раскрыл, как в угоду США Украина притесняла русский язык

23 февраля 2021, 19:00  •  51 • Украина
Севастополь, 23 февраля. Бывший депутат Верховной рады Украины Вадим Колесниченко в эксклюзивном интервью рассказал корреспонденту ФАН о том, как на Украине долгие годы притесняли русский язык.
Колесниченко во времена работы депутатом на Украине занимал принципиальную позицию в вопросе защиты русского языка и интересов русскоязычного населения страны, за что регулярно подвергался гонениям и даже нападениям со стороны украинских националистов и их приспешников.
После государственного переворота 2014 года Вадим Колесниченко был вынужден покинуть Украину и вернуться в родной Севастополь.
По словам экс-депутата, вопрос защиты русского языка всегда использовался в украинской политике в качестве предвыборного лозунга, чтобы обеспечить высокую явку на выборах и одержать победу. Но на деле русский язык систематически притеснялся многие годы.
«На тот момент, а это уже был 2008 год, на Украине было принято более 100 законов и 1345 нормативных актов, которые напрямую запрещали использование русского языка. Поэтому, когда кто-то мне рассказывает, что «вам же ничего не запрещали», это наглая ложь и циничный обман», — сказал Колесниченко.
Кроме того, он подчеркнул, что работа по принудительной украинизации населения и притеснению русского языка велась по заказу Соединенных Штатов Америки и обслуживала их интересы в данном регионе.
Полное интервью с Вадимом Колесниченко выйдет вскоре на сайте ФАН.
Ранее экс-депутат Рады Олег Царев рассказал, как СБУ сжигала документы во время Майдана.
Автор: Сергей Воробьев

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



51
Источник
Похожие новости
23 февраля 2021, 09:50
Ужас без конца: что за удар по Донбассу готовит Украина
23 февраля 2021, 09:50
«Дядя, тебя отсюда вынесут»: украинский школьник-нацист угрожал военным и сорвал урок патриотизма из-за русского языка
23 февраля 2021, 09:50
«Зеленский будет на горбу таскать снаряды для ВСУ» – на Украине ожидают дефицита топлива
23 февраля 2021, 02:30
Политолог: в Молдавии готовится конституционный переворот
23 февраля 2021, 09:41
В Киеве предрекают войну в Донбассе и майдан в случае выхода Украины из «Минска»
23 февраля 2021, 09:50
Главком ВСУ заявил о подготовке к штурму городов
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 февраля 2021, 09:35
"Заплатил большие деньги": Порошенко купил закрытый Зеленским телеканал
18 февраля 2021, 09:45
Украина жестко поглумилась над МВФ
21 февраля 2021, 08:20
"Людей можно было спасти": Гейтс назвал истинного виновника ледяного апокалипсиса в Техасе
17 февраля 2021, 11:45
В моче Владимира Зеленского блогер Анатолий Шарий обнаружил следы «марихуаны и метадона»
17 февраля 2021, 09:00
Американцы решили, что за Украину должны погибать грузины и молдаване
17 февраля 2021, 21:50
Это русский город? — история со смелым барменом получила логичное продолжение
22 февраля 2021, 12:45
В прямом эфире прозвучала неожиданная правда о российском Крыме: "Агрессор" предпочёл дело
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.