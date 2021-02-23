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Экс-депутат ВР Колесниченко раскрыл, как в угоду США Украина притесняла русский язык
23 февраля 2021, 19:00 • 51 • Украина
Севастополь, 23 февраля. Бывший депутат Верховной рады Украины Вадим Колесниченко в эксклюзивном интервью рассказал корреспонденту ФАН о том, как на Украине долгие годы притесняли русский язык.
Колесниченко во времена работы депутатом на Украине занимал принципиальную позицию в вопросе защиты русского языка и интересов русскоязычного населения страны, за что регулярно подвергался гонениям и даже нападениям со стороны украинских националистов и их приспешников.
После государственного переворота 2014 года Вадим Колесниченко был вынужден покинуть Украину и вернуться в родной Севастополь.
По словам экс-депутата, вопрос защиты русского языка всегда использовался в украинской политике в качестве предвыборного лозунга, чтобы обеспечить высокую явку на выборах и одержать победу. Но на деле русский язык систематически притеснялся многие годы.
Кроме того, он подчеркнул, что работа по принудительной украинизации населения и притеснению русского языка велась по заказу Соединенных Штатов Америки и обслуживала их интересы в данном регионе.
Полное интервью с Вадимом Колесниченко выйдет вскоре на сайте ФАН.
Ранее экс-депутат Рады Олег Царев рассказал, как СБУ сжигала документы во время Майдана.
Автор: Сергей Воробьев
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