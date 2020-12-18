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Крымчане по собственному желанию избавились от "нелюбимой" Украины

Украинская правозащитница Елена Бережная убеждена, что воссоединение Крымского полуострова с Россией было осуществлено на законных основаниях. Политик сравнила Незалежную с "нелюбимой супружницей", с которой решили разойтись.



Свою позицию бывший депутат Рады озвучила на одном из каналов украинского телевидения.

Эксперт также добавила, что переход региона из-под юрисдикции одной страны с последующим вхождением в другую – нормальная международная практика. Такая же история произошла, например, с Югославией.

Бережная подчеркнула, что жители Крымского полуострова имели полное право определить свою судьбу и вернуться в "родную гавань", передает издание "Ireactor".

Тем временем Украина продолжает свои нападки на Россию. Так, глава Незалежной Владимир Зеленский назвал антироссийские санкции повесткой дня в 2021 году.