Экс-депутат сделал скандальное заявление об издевательствах в Донбассе

Бывший украинский депутат Евгений Балицкий раскритиковал действия команды Зеленского. По его словам, за все эти годы и при Порошенко, и при Зеленском не было сделано ничего для жителей Донбасса.

Напротив - они терпели лишь издевательства.

По его словам, явственной характеристикой того, как Киев относится к некогда своим регионам является торгово-экономическая блокада Донбасса, а также водная блокада Крыма.

"Мы - тринадцатилетний подросток, который не знает, что делать со своими выступающими частями тела", - привел политик яркое сравнение для иллюстрации сложившейся ситуации.

По его словам, жители народных республик, Крыма не простят Киеву всех этих издевательств.

Однако, пояснил Балицкий, проблема ещё и в том, что Незалежная до сих пор не знает, как поступить. Страна буквально раздираема противоречиями и конфликтами.

И вопрос Донбасса в нынешних реалиях попросту не урегулировать, передаёт его слова "Донбасс Сегодня".

"Людям отключили воду, отключили электричество, не дают железнодорожное сообщение, Донбассу не сняли блокаду, мы не работаем с ним. Донбасс никогда не урегулируется до тех пор, пока мы сами не поймём внутри страны, чего мы хотим", - резюмировал Балицкий.