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Экс-депутат сделал скандальное заявление об издевательствах в Донбассе

28 июля 2020, 11:05  •  166 • Политика
Бывший депутат от украинской партии "Оппозиционный блок" Евгений Балицкий раскритиковал украинские власти за действия в отношении Донбасса. По его словам, жители Донбасса и Крыма никогда не простят Киеву издевательства над собой.
Бывший украинский депутат Евгений Балицкий раскритиковал действия команды Зеленского. По его словам, за все эти годы и при Порошенко, и при Зеленском не было сделано ничего для жителей Донбасса.
Напротив - они терпели лишь издевательства.
По его словам, явственной характеристикой того, как Киев относится к некогда своим регионам является торгово-экономическая блокада Донбасса, а также водная блокада Крыма.
"Мы - тринадцатилетний подросток, который не знает, что делать со своими выступающими частями тела", - привел политик яркое сравнение для иллюстрации сложившейся ситуации.
По его словам, жители народных республик, Крыма не простят Киеву всех этих издевательств.
Однако, пояснил Балицкий, проблема ещё и в том, что Незалежная до сих пор не знает, как поступить. Страна буквально раздираема противоречиями и конфликтами.
И вопрос Донбасса в нынешних реалиях попросту не урегулировать, передаёт его слова "Донбасс Сегодня".
"Людям отключили воду, отключили электричество, не дают железнодорожное сообщение, Донбассу не сняли блокаду, мы не работаем с ним. Донбасс никогда не урегулируется до тех пор, пока мы сами не поймём внутри страны, чего мы хотим", - резюмировал Балицкий.

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