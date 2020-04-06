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Экс-депутат Рады Журавко заявил о голодных обмороках на Украине
06 апреля 2020, 21:35 • 93 • Украина
Украинские власти, понимая всю безнадежность принимаемых ими мер в контексте борьбы с коронавирусом, готовы делать любые заявления для успокоения жителей страны — ничем не подтвержденные и даже оторванные от реальности. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.
Таким образом собеседник ФАН прокомментировал «прогноз» первого заместителя главы фракции партии «Слуга народа» в украинском парламенте Александра Корниенко. Основываясь только лишь на своем «интуитивном предположении», депутат выразил «осторожную надежду», что карантинные мероприятия в стране удастся завершить к середине мая 2020 года. Также он заявил, что государство «лучше других» подготовилось к эпидемии в стране за счет ее более позднего старта.
При этом, продолжил эксперт, дефицит средств защиты причудливо сочетается со штрафами, установленными правительством Зеленского за появление граждан в публичных местах без тех же масок. Фактически получается, что государство штрафует людей за свои же собственные недочеты.
Оптимизм же, проявленный Корниенко по поводу сроков окончания эпидемии (середина мая), собеседник ФАН явно не разделяет.
Напомним, по состоянию на 6 апреля, всего в мире зафиксировано 1 277 962 случая заражения коронавирусом. При этом 264 439 человек выздоровели, а 69 555 — погибли. Число заболевших в РФ — 6 343 (406 вылечились, 47 умерли).
Автор: Игнат Старцев
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