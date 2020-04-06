Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Жить можно даже после самой страшной трагедии»: что стало с единственной уцелев...
Трудовая лихорадка: какие профессии могут оказаться невостребованными после окон...
Курам на смех! Студия легла после наивной речи украинского гостя!
Экс-депутат Рады предсказал Украине трагические последствия санкций против Минск...
Главная / Украина

Экс-депутат Рады Журавко заявил о голодных обмороках на Украине

06 апреля 2020, 21:35  •  93 • Украина

Украинские власти, понимая всю безнадежность принимаемых ими мер в контексте борьбы с коронавирусом, готовы делать любые заявления для успокоения жителей страны — ничем не подтвержденные и даже оторванные от реальности. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.
Таким образом собеседник ФАН прокомментировал «прогноз» первого заместителя главы фракции партии «Слуга народа» в украинском парламенте Александра Корниенко. Основываясь только лишь на своем «интуитивном предположении», депутат выразил «осторожную надежду», что карантинные мероприятия в стране удастся завершить к середине мая 2020 года. Также он заявил, что государство «лучше других» подготовилось к эпидемии в стране за счет ее более позднего старта.
«Корниенко фактически обманул народ, — считает Журавко. — Люди пущены на самовыживание, социальные сети гремят: на Украине отсутствуют медицинские маски, лекарства и тесты на коронавирус».
При этом, продолжил эксперт, дефицит средств защиты причудливо сочетается со штрафами, установленными правительством Зеленского за появление граждан в публичных местах без тех же масок. Фактически получается, что государство штрафует людей за свои же собственные недочеты.
«Они вообще подумали, откуда на Украине сейчас у населения есть деньги на штрафы? — удивлен экс-депутат Рады. — Людям уже просто не на что жить! Уже неоднократно были зафиксированы голодные обмороки в Киеве, Мариуполе, Одессе, Виннице и Львове — и как в таких условиях можно еще выплачивать дополнительно вводимые государственные поборы? Я считаю, что власти тем самым провоцируют свой народ на грабежи, убийства и другие преступления, совершаемые на корыстной почве».
Оптимизм же, проявленный Корниенко по поводу сроков окончания эпидемии (середина мая), собеседник ФАН явно не разделяет.
«Глядя на то, как действуют кабинет министров и команда [президента Владимира] Зеленского, верится в подобное с трудом, — признался Журавко. — Карантин точно будет продлен, и это косвенно связано с народной традицией праздновать 9 Мая: власти явно не захотят видеть большое количество адекватных людей в одном месте. Что же касается эпидемии в стране, то это, поверьте, еще только начало».
Напомним, по состоянию на 6 апреля, всего в мире зафиксировано 1 277 962 случая заражения коронавирусом. При этом 264 439 человек выздоровели, а 69 555 — погибли. Число заболевших в РФ — 6 343 (406 вылечились, 47 умерли).
Автор: Игнат Старцев

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



93
Источник
Похожие новости
05 апреля 2020, 06:35
Вместе с COVID-19 на Украину надвигается эпидемия безнаказанных убийств
06 апреля 2020, 07:35
«Хаос и трупы на улицах». В Киеве дали реалистичный прогноз по Западной Украине
05 апреля 2020, 06:35
«Это диверсия, а не карантин»: в Кривом Роге образовалась многотысячная очередь за пропусками на общественный транспорт
06 апреля 2020, 08:35
Неграмотная политика приведет к росту зараженных коронавирусом на Украине
05 апреля 2020, 16:35
Корнилов уверен, что запуганный извне Зеленский заключит союз с Порошенко
06 апреля 2020, 07:35
В Одессе полиция избила владельца кофейни за работу в карантин
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 апреля 2020, 07:35
«Хаос и трупы на улицах». В Киеве дали реалистичный прогноз по Западной Украине
02 апреля 2020, 11:35
"Люди издевались над русскими", а теперь - наоборот: Рожин показал изнанку жизни в США
01 апреля 2020, 14:35
Альянс продавцов Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко терпит крах
05 апреля 2020, 06:35
Вместе с COVID-19 на Украину надвигается эпидемия безнаказанных убийств
05 апреля 2020, 00:35
Плавучие инкубаторы смерти: США обрекают своих моряков, России приготовиться
06 апреля 2020, 12:35
Украинские пограничники перехватили российский "страшный груз". Журналисты не удержались: "Оторопь берёт"
04 апреля 2020, 01:35
"Прям фу": Собчак обвинила Марию Захарову в пропаганде и заявила о любви к России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.