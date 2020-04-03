Экс-депутат Рады Журавко призвал Киев тратиться не на войну, а на борьбу с коронавирусом



Тяжелые времена для украинского народа настали в тот момент, когда он пустил в свои органы власти некомпетентных людей, по квалификации более сравнимых с гастарбайтерами. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко. Тяжелые времена для украинского народа настали в тот момент, когда он пустил в свои органы власти некомпетентных людей, по квалификации более сравнимых с гастарбайтерами. Об этом в интервьюзаявил бывший депутат Верховной рады Украины

Таким образом собеседник ФАН отреагировал на высказывание главы Министерства здравоохранения Украины Максима Степанова, заявившего, что впереди граждан страны ждут «самые тяжелые недели» из-за эпидемии COVID-19. Журавко обвинил чиновника в том, что подконтрольным ему ведомством была допущена масса ошибок.

«Упущено драгоценное время для проведения массового тестирования населения и контроля всех заезжающих в страну, — сказал политик. — Теперь, как говорится, поздно пить, бабушка, боржоми. Коронавирус обнаружен уже во многих областях Украины, и я не удивлюсь, если в скором времени эта страна станет самым большим рассадником заразы на планете».

Экс-депутат Рады рассказал, насколько неподготовлено его государство к страшной эпидемии: для людей не хватает медикаментов, масок, защитных костюмов, тестов и просто даже больниц.

«Народу будет очень тяжело, — признается Журавко. — Карантин вводится по стране крайне неграмотно, власти не слушают советы врачей и специалистов-эпидемиологов. Ну и давайте говорить честно, о людях в правительстве мало думают — чиновники поставили на поток целое дело по зарабатыванию денег на беде, и думают теперь только об этом. Это просто-напросто мародеры».

Собеседник ФАН заявил, что первыми под удар коронавируса были поставлены врачи, которых забыли или просто не посчитали нужным снабдить необходимыми средствами защиты от инфекции. Лекарств и аппаратов искусственной вентиляции легких катастрофически не хватает, а доктора и санитары уже буквально бунтуют.

«На всех фронтах у них проблемы. Смертей будет очень много. И в этих условиях, давайте не забывать, продолжает вестись война на Донбассе! Деньги, которые могли бы быть пущены на спасение жизней, идут на то, чтобы их отнимать! Это просто чудовищно», — резюмировал Журавко.

Напомним, по состоянию на вечер 2 апреля, всего в мире обнаружено 981 221 случаев заболевания COVID-19. При этом 204 605 человек — выздоровели, а 50 230 — погибли. Число заболевших в РФ — 3548 (235 — вылечились, 30 — умерли).