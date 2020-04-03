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Экс-депутат Рады Журавко призвал Киев тратиться не на войну, а на борьбу с коронавирусом
03 апреля 2020, 02:35 • 41 • Украина
Тяжелые времена для украинского народа настали в тот момент, когда он пустил в свои органы власти некомпетентных людей, по квалификации более сравнимых с гастарбайтерами. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.
Таким образом собеседник ФАН отреагировал на высказывание главы Министерства здравоохранения Украины Максима Степанова, заявившего, что впереди граждан страны ждут «самые тяжелые недели» из-за эпидемии COVID-19. Журавко обвинил чиновника в том, что подконтрольным ему ведомством была допущена масса ошибок.
Экс-депутат Рады рассказал, насколько неподготовлено его государство к страшной эпидемии: для людей не хватает медикаментов, масок, защитных костюмов, тестов и просто даже больниц.
Собеседник ФАН заявил, что первыми под удар коронавируса были поставлены врачи, которых забыли или просто не посчитали нужным снабдить необходимыми средствами защиты от инфекции. Лекарств и аппаратов искусственной вентиляции легких катастрофически не хватает, а доктора и санитары уже буквально бунтуют.
Напомним, по состоянию на вечер 2 апреля, всего в мире обнаружено 981 221 случаев заболевания COVID-19. При этом 204 605 человек — выздоровели, а 50 230 — погибли. Число заболевших в РФ — 3548 (235 — вылечились, 30 — умерли).
Автор: Игнат Старцев
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