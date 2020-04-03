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Экс-депутат Рады Журавко призвал Киев тратиться не на войну, а на борьбу с коронавирусом

03 апреля 2020, 02:35  •  41 • Украина

Тяжелые времена для украинского народа настали в тот момент, когда он пустил в свои органы власти некомпетентных людей, по квалификации более сравнимых с гастарбайтерами. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.
Таким образом собеседник ФАН отреагировал на высказывание главы Министерства здравоохранения Украины Максима Степанова, заявившего, что впереди граждан страны ждут «самые тяжелые недели» из-за эпидемии COVID-19. Журавко обвинил чиновника в том, что подконтрольным ему ведомством была допущена масса ошибок.
«Упущено драгоценное время для проведения массового тестирования населения и контроля всех заезжающих в страну, — сказал политик. — Теперь, как говорится, поздно пить, бабушка, боржоми. Коронавирус обнаружен уже во многих областях Украины, и я не удивлюсь, если в скором времени эта страна станет самым большим рассадником заразы на планете».
Экс-депутат Рады рассказал, насколько неподготовлено его государство к страшной эпидемии: для людей не хватает медикаментов, масок, защитных костюмов, тестов и просто даже больниц. 
«Народу будет очень тяжело, — признается Журавко. — Карантин вводится по стране крайне неграмотно, власти не слушают советы врачей и специалистов-эпидемиологов. Ну и давайте говорить честно, о людях в правительстве мало думают — чиновники поставили на поток целое дело по зарабатыванию денег на беде, и думают теперь только об этом. Это просто-напросто мародеры».
Собеседник ФАН заявил, что первыми под удар коронавируса были поставлены врачи, которых забыли или просто не посчитали нужным снабдить необходимыми средствами защиты от инфекции. Лекарств и аппаратов искусственной вентиляции легких катастрофически не хватает, а доктора и санитары уже буквально бунтуют.
«На всех фронтах у них проблемы. Смертей будет очень много. И в этих условиях, давайте не забывать, продолжает вестись война на Донбассе! Деньги, которые могли бы быть пущены на спасение жизней, идут на то, чтобы их отнимать! Это просто чудовищно», — резюмировал Журавко.
Напомним, по состоянию на вечер 2 апреля, всего в мире обнаружено 981 221 случаев заболевания COVID-19. При этом 204 605 человек — выздоровели, а 50 230 — погибли. Число заболевших в РФ — 3548 (235 — вылечились, 30 — умерли).
Автор: Игнат Старцев

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