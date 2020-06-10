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Экс-депутат Рады заявил о приближении бунтов в Одессе и Харькове
10 июня 2020, 14:00 • 200 • Украина
Украина может быть спасена только при федеративном устройстве государства. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.
Страна на грани распада
На Украине стремительно растут центробежные настроения во всех регионах, страна стоит на грани распада. Такое заявление сделал экс-президент Грузии, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили.
«Это не шутки»
Владимир Олейник согласился с Саакашвили. Он напомнил, что последние социологические исследования показали — 46% украинцев считают, что дело идет к распаду страны.
По мнению политика, на Украине ничего не поменялось. Наоборот, все стало только хуже. Если до 2014 года люди на Украине более-менее были довольны жизнью, то сегодня большинство оценивает свое состояние как нищету. Ситуация ухудшается с каждым днем.
Украинский политик уверен, что при таком сценарии никто бы на Украине не принял скандальные законы о языке и образовании.
С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.
Автор: Илья Муромский
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