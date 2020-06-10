Экс-депутат Рады заявил о приближении бунтов в Одессе и Харькове

Украина может быть спасена только при федеративном устройстве государства. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

Страна на грани распада

На Украине стремительно растут центробежные настроения во всех регионах, страна стоит на грани распада. Такое заявление сделал экс-президент Грузии, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили.

«Когда мы говорим, что страна может распасться — да, если мы не будем быстро проводить изменения, реальные вещи не будем делать, страны может не быть. Давайте не будем себя обманывать — очень сильно усилились центробежные силы и на юге, и на востоке, и на крайнем западе, и на севере — куда ни посмотришь», — заявил политик, добавив, что все «очень плохо».

«Это не шутки»

Владимир Олейник согласился с Саакашвили. Он напомнил, что последние социологические исследования показали — 46% украинцев считают, что дело идет к распаду страны.

«Что это означает? Простые люди замечают то, чего не хотят видеть большие политики (тот же президент Украины Владимир Зеленский и так далее). Зеленский все еще шутит, а это — не шутки. Если 46% говорят уже о том, что мы идем к распаду, то в сознании эти люди уже морально готовы к этому процессу. Единой Украины уже нет: Крым потеряли, Донбасс уже потеряли. И если начнутся процессы децентрализации, люди их воспримут», — пояснил Владимир Олейник.

По мнению политика, на Украине ничего не поменялось. Наоборот, все стало только хуже. Если до 2014 года люди на Украине более-менее были довольны жизнью, то сегодня большинство оценивает свое состояние как нищету. Ситуация ухудшается с каждым днем.

«Мэры Одессы, Харькова и Черкасс подняли бунты. Киев не разговаривает с регионами. За год не было ни одной встречи Зеленского с главами городов. Скоро эти мэры-сепаратисты объявят власть в Киеве нелегитимной и ничтожной. Поэтому Украина при положительном развитии событий движется к федеративному устройству (это если Киев поймет, а он пока не понимает). Это спасение для Украины. Тогда в верхней палате будут представлять интересы сенаторы регионов. Тогда будет слышен голос не только партийных боссов, которым плевать на народ», — добавил Владимир Олейник.

Украинский политик уверен, что при таком сценарии никто бы на Украине не принял скандальные законы о языке и образовании.

«Если Украина не станет федеративным государством, то страна придет к распаду. Все будут действовать по принципу «спасайся кто может». К этому подталкивает экономическая и социальная ситуация. Зеленский вчера не нашел ничего умного сказать, предложил у сепаратистов (Харьков и Одесса. — Прим. ФАН) деньги забрать. Они уже услышали. Поэтому никаких шансов у Зеленского и его партии на выборах в местные органы власти нет. Нужно избежать распада. Это будет серьезный конфликт. По Днепру будем делить. Трагедия приближается», — заключил Владимир Олейник.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.