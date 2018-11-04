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Экс-депутат Рады заявил, что вскоре Крым пожелает вернуться в состав Украины

04 ноября 2018, 20:54  •  7 • Украина
Бывший депутат Верховной рады Святослав Пискун заявил, что «через три-четыре года» Крым вновь пожелает вернуться в состав Украины.
 
РИА Новости
 

Об этом он сказал в эфире телеканала NewsOne.

«Через три-четыре года снова выйдет народ Крыма — татары, русские, украинцы — и скажет: «Знаете что, уважаемые, мы пожили с вами десять лет. Смотрите, Украина развивается, а у нас «ганьба». Поэтому мы снова проводим референдум»… Люди скажут: «Мы хотим назад на Украину», — отметил Пискун.

Комментируя данное заявление бывшего депутата Рады, телеведущий указал на то, что для такого сценария необходим высокий экономический уровень развития Украины, и выразил сомнение в том, что даже в случае получения «компенсации» со стороны России Киев сможет рационально использовать полученные деньги.

Пискун не смог внятно ответить на данный комментарий ведущего.

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала, как Киеву вернуть Крым.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН прокомментировал заявление заместителя представителя президента Украины в Крыму Изета Гданова о том, что Киев пока не намерен возвращать полуостров военным путём, но есть желание сделать его «дороже» для России.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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