Экс-депутат Рады вынес "последнее предупреждение" Зеленскому: Возвращаться будут гробы и инвалиды

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко вынес "последнее предупреждение" президенту Украины Владимиру Зеленскому. Если нынешний руководитель Украины не услышит призыва – возвращаться из Донбасса на Украину будут как и в 2015 году – гробы и инвалиды.

Обращаясь к Зеленскому, Журавко отметил, что у того остался мизерный шанс на то, чтобы прекратить гражданскую войну.

"Если Вы все-таки, утратив здравый смысл, примите решение пойти на Донбасс и на Крым войной, то я Вам хочу сказать, что Вы закончите очень плохо", - написал он на своей странице Вконтакте.

По словам экс-депутата, в случае наступления в Донбассе или Крыму Зеленского будет ждать военный трибунал и смертная казнь, также, как и его предшественника Петра Порошенко.

Также, как отметил Журавко, войска, которые будут участвовать в конфликте на Донбассе, будут уничтожены.

"Потери ВСУ в таких событиях будут несоизмеримо большими. Гробы и инвалиды, получившие увечья, будут возвращаться в свои родные места, откуда они ушли на войну", - подчеркнул он.

Военный металлолом, который стягивают в Донбасс украинские военные, будет весь уничтожен и отправлен на переплавку в металлургические комбинаты Донбасса, отмечает Журавко.

Он также назвал города, которые потеряет Украина в случае атаки: Харьков, Полтаву, Киев, Одессу, Николаев, Херсон, Мариуполь, Мелитополь, Запорожье, Черкассы, Кировоград, и другие регионы, вплоть до Западной Украины.