Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Обращение Владимира Путина к россиянам 8 апреля 2020: прямая онлайн-трансляция
Профессор Валерий Соловей, предсказавший кризис, объяснил, что будет с Россией д...
COVID-19 не помешал: Асад нанес удар по американцам — есть жертвы
Китайцы уже обнаружили признаки хранения биооружия американцами. COVID-19 разобл...
Главная / Политика

Экс-депутат Рады увидел в коронавирусе причину распада Украины

10 апреля 2020, 11:35  •  52 • Политика
Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев не исключил того, что из-за коронавируса Украина может распасться. А кроме угрозы территориальной целостности страны увидел и возможный всплеск криминала.
Весьма негативный прогноз Украине дал экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев. Он не исключил того, что из-за ситуации с коронавирусом в стране Украина подвержена двум рискам: распаду и разгулу криминала.
Экс-парламентарий напомнил о том, что в разгар эпидемии регионы уже начали отгораживаться, вводить карантин. По мнению политика, такая ситуация опасна, он привёл в пример Закарпатье, напомнив о настроениях в умах среди жителей других украинских городов.
"Мы видим, как отгораживалось Закарпатье, какие настроения ходят в различных городах", - напомнил он в эфире телеканала "НАШ".
Что касается угрозы разгула криминала, то тут Мураев напомнил о тех, кто участвовал в боях в Донбассе, и не исключил того, что на руках у этих людей может находиться до 2,5 миллиона единиц боевого оружия. Случись в стране кризис - и они могут пополнить ряды бандитов. И, по мнению политика, вряд ли стражи порядка, включая спецслужбы, смогут дать им отпор.
"Боюсь, что этому не сможет противостоять ни реформированная полиция, ни прокуратура, ни спецслужбы Украины все вместе взятые", - цитируют бывшего депутата "Дни.ру".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



52
Источник
Похожие новости
10 апреля 2020, 03:35
Песков одной фразой ответил на помощь Белоруссии в борьбе с COVID-19
09 апреля 2020, 22:35
"Киевскую Русь из истории не выдернете!" Цымбалюк попытался поддеть Путина. Песков парировал
09 апреля 2020, 22:35
Это всё русские виноваты, даже COVID-19 им на пользу: европейский политик перешёл грань в риторике
09 апреля 2020, 22:35
"Оскорбили Путина": Премьер Италии гневно ответил сомневающимся в русских спасителях
10 апреля 2020, 03:35
Президент Польши использует COVID-19 в политических целях - Михеев
10 апреля 2020, 02:35
Вперед в будущее: как будет развиваться ОПК в условиях пандемии
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 апреля 2020, 09:35
США ограбили "уважаемого партнера": это может стоить тысячи жизней
05 апреля 2020, 15:35
"Кличко - это диагноз, лечи - не лечи": очередной провал мэра Киева оценил военкор Котенок
04 апреля 2020, 00:35
Коронавирус на Украине и в Белоруссии (Ростислав Ищенко)
08 апреля 2020, 08:35
COVID-19 не помешал: Асад нанес удар по американцам — есть жертвы
04 апреля 2020, 03:35
Скабеева: Чехи показали "образцовую подлость"
05 апреля 2020, 00:35
Плавучие инкубаторы смерти: США обрекают своих моряков, России приготовиться
03 апреля 2020, 14:35
"Нам конец": Собчак показала фейковое обращение Путина. Без мата не обошлось
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.