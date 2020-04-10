Экс-депутат Рады увидел в коронавирусе причину распада Украины

Весьма негативный прогноз Украине дал экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев. Он не исключил того, что из-за ситуации с коронавирусом в стране Украина подвержена двум рискам: распаду и разгулу криминала.

Экс-парламентарий напомнил о том, что в разгар эпидемии регионы уже начали отгораживаться, вводить карантин. По мнению политика, такая ситуация опасна, он привёл в пример Закарпатье, напомнив о настроениях в умах среди жителей других украинских городов.

"Мы видим, как отгораживалось Закарпатье, какие настроения ходят в различных городах", - напомнил он в эфире телеканала "НАШ".

Что касается угрозы разгула криминала, то тут Мураев напомнил о тех, кто участвовал в боях в Донбассе, и не исключил того, что на руках у этих людей может находиться до 2,5 миллиона единиц боевого оружия. Случись в стране кризис - и они могут пополнить ряды бандитов. И, по мнению политика, вряд ли стражи порядка, включая спецслужбы, смогут дать им отпор.

"Боюсь, что этому не сможет противостоять ни реформированная полиция, ни прокуратура, ни спецслужбы Украины все вместе взятые", - цитируют бывшего депутата "Дни.ру".