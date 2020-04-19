Экс-депутат Рады усомнилась в существовании Украины после пандемии

Киев, 19 апреля. Бывший депутат Верховной Рады Украины Анна Герман заявила, что пандемия коронавирусной инфекции когда-нибудь закончится, однако останется ли после этого Украина как государство — неизвестно.

Соответствующее заявление Герман сделала в эфире местного телеканала. По мнению политика, на сегодняшний день действия Киева «хаотичны и плохо спланированные». экс-депутат считает, что правительство страны не рассчитывают на перспективу и не взволнованы распространением коронавирусной инфекции, а лишь обеспокоены скорым получением денег от МВФ.

По словам депутата, государство не готовит население страны к поствирусному периоду.

«И это большая проблема, потому что рано или поздно эпидемия закончится, а будет ли Украина? Этот вопрос я ставлю у вас почти в каждом эфире, потому что у меня, к сожалению, нет на него оптимистичного ответа», — цитирует Анну Герман РИА Новости.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ситуации, когда страна борется с распространением коронавируса, украинцам нужно думать не о комфорте, а о выживании.

В настоящее время из-за вспышки COVID-19 правительство Украины с 12 марта ввело общенациональный карантин. Карантинные меры с 6 апреля были ужесточены, правительство запретило, за исключением сопровождения детей, собираться на улице в группы более двух человек.