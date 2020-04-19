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Экс-депутат Рады усомнилась в существовании Украины после пандемии
19 апреля 2020, 10:10 • 78 • Украина
Киев, 19 апреля. Бывший депутат Верховной Рады Украины Анна Герман заявила, что пандемия коронавирусной инфекции когда-нибудь закончится, однако останется ли после этого Украина как государство — неизвестно.
Соответствующее заявление Герман сделала в эфире местного телеканала. По мнению политика, на сегодняшний день действия Киева «хаотичны и плохо спланированные». экс-депутат считает, что правительство страны не рассчитывают на перспективу и не взволнованы распространением коронавирусной инфекции, а лишь обеспокоены скорым получением денег от МВФ.
По словам депутата, государство не готовит население страны к поствирусному периоду.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ситуации, когда страна борется с распространением коронавируса, украинцам нужно думать не о комфорте, а о выживании.
В настоящее время из-за вспышки COVID-19 правительство Украины с 12 марта ввело общенациональный карантин. Карантинные меры с 6 апреля были ужесточены, правительство запретило, за исключением сопровождения детей, собираться на улице в группы более двух человек.
Автор: Сергей Андреев
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