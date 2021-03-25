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Экс-депутат Рады: Украину ждёт "тихий ужас", если не вмешается братский народ

25 марта 2021, 04:25  •  9 • Политика
Как считает экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, жителей Украины ждёт "тихий ужас" в сферах демографии и здравоохранения, если не вмешается братский народ.
Демографическая ситуация на Украине продолжает ухудшаться. Ситуацию в интервью РИА ФАН прокомментировал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.
Как рассказал бывший советники министра соцполитики Леонид Лебедев, на Украине зафиксировано ухудшение статистики по рождаемости и количеству заключенных браков. При этом растет смертность и количество инцидентов, связанных с домашним насилием.
Журавко подтвердил слова Лебедева. Он пояснил, что негативно на ситуацию повлияла пандемия, ибо страна продолжает ставить антирекорды. Политик считает, что Украину ждет "тихий ужас", если в ситуацию не вмешается братский русский народ.
"Фактически Украина признала, что в 2020 году умер целый город - почти 560 тысяч. Эти цифры уже почти все опубликовали", - заявил он.
Также наблюдаются высокие показатели суицида среди военных и обычных людей, которым попросту не на что жить из-за нехватки рабочих места и постоянным ростом затрат на коммунальные услуги.
Ответственность должны нести президент и члены правительства, а также те люди, инициировавшие гражданскую войну против жителей Донбасса. Региональный конфликт продолжается, что также ухудшает положение страны.
"Я считаю, что все эти смерти лежат на вот этих вурдалаках. Это планомерный, четкий и осознанный геноцид украинского народа", - резюмировал Журавко.
Как ранее заявил Ura.ru военный обозреватель Александр Жилин, в случае эскалации конфликта в Донбассе страны Запада возложат ответственность на Москву. Он проводит параллели с конфликтом в Южной Осетии, когда в агрессии обвинили не Грузию, а Россию, развернув агрессивную пропагандистскую кампанию.
Это произойдёт и в том случае, если Украина атакует Донецкую и Луганскую народные республики.
"Уже пошли вбросы в США, в Европе, что вот там бандитский режим. Я уверен, они объявят Донбасс зоной терроризма, угрожающей всей Европе, и всему миру", - поведал он.

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